https://1prime.ru/20260308/avto-868087699.html

В автосервисе объяснили, как выбрать авто с пробегом из Китая

В автосервисе объяснили, как выбрать авто с пробегом из Китая - 08.03.2026, ПРАЙМ

В автосервисе объяснили, как выбрать авто с пробегом из Китая

Китайские бренды стали доминировать в новых продажах на российском рынке, а теперь активно выходят и на вторичный рынок. Как правильно выбрать китайское авто с... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T02:02+0300

2026-03-08T02:02+0300

2026-03-08T02:02+0300

китай

бизнес

chery

авто

китайские авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864745939_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_2d1d4553f34e16dbc4ceadbb55c04bd8.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Китайские бренды стали доминировать в новых продажах на российском рынке, а теперь активно выходят и на вторичный рынок. Как правильно выбрать китайское авто с пробегом и на что обратить внимание, рассказал агентству "Прайм" Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.На вторичном рынке модели двух‑трехлетнего возраста и с небольшим пробегом можно найти ориентировочно за 1,5 – 2,2 миллиона рублей в зависимости от версии и комплектации. На цену будет влиять не только базовые параметры, но и история эксплуатации и обслуживания, а также официально поставлялся в Россию или по параллельному импорту.“При выборе марки и модели китайского автомобиля с пробегом важно смотреть не только на цену и дизайн, но и на доступность запчастей и возможность дальнейшего обслуживания. Чем популярнее марка на российском рынке, тем больше запчастей для нее есть на рынке и тем больше знаний о ремонте у автомехаников”, - отмечает эксперт.То есть, лучше слегка переплатить за массовый Haval, Chery или Geely, чем взять редкий недорогой кроссовер, который в свое время завезли штучно. "Мы не раз сталкивались с проблемами подбора запчастей, их наличия на складах поставщиков, отсутствием мануалов по ремонту, если речь идет о экзотических машинах", - замечает Никита Родионов.Главный риск китайских б/у авто — редкость конкретной модели и отсутствие нормальной поддержки по запчастям и документации. Если машина завезена по параллельному импорту в ограниченном количестве, возникают вопросы по обслуживанию. Придется думать где брать кузовные элементы, оптику, специфические детали по трансмиссии, элементы подвески, приводов и электронные блоки. Как подчеркивает эксперт, проблема здесь не только в наличии физической детали, но и в каталогах - высок риск ошибиться с заказом.Стоит учитывать и адаптацию модели, поскольку не все моторы и коробки одинаково комфортно себя чувствуют в наших климатических условиях. Поэтому Родионов рекомендует смотреть на те модификации, которые массово продаются именно в России, а не только в Китае или на других рынках.Современные китайские машины, которые сейчас приходят на вторичку, отличаются от тех автомобилей, к которым привыкли россияне за годы доминирования японских и корейских марок.Во‑первых, они обычно куда богаче по оснащению. Даже в средних комплектациях встречаются сенсорные экраны, системы помощи водителю, панорамные крыши, продвинутые мультимедиа.Во‑вторых, многие китайские модели используют свои собственные платформы, электронную архитектуру и сложные системы датчиков, что усложняет ремонт в непрофессиональных сервисах. Уже не получится просто поехать в "гаражный" сервис и попросить сделать как на старом "японце"."Поэтому владелец должен выбирать автомобиль, который сможет потом обслуживать на профессиональном, современном автосервисе. Не получится купить свежего "китайца" и уехать в маленький город без качественных услуг по обслуживанию авто", - уверяет Родионов.Ошибки в диагностике, подборе запчастей или использовании неоригинального софта могут обходиться дороже, чем на простых машинах прошлых лет.При осмотре китайского авто с пробегом важно детально проверить силовой агрегат и коробку, а также электронику, которой в таких машинах традиционно много. Турбированные моторы и роботизированные коробки чувствительны к качеству масла и регламенту обслуживания. "Производители китайских автомобилей в отличие от европейских и японских рекомендуют более частую замену масла. Поэтому ответы в духе "не помню, когда менял последний раз" — тревожный сигнал", - считает автоэксперт.Обязательна профессиональная диагностика блока управления, систем помощи водителю, мультимедиа и других электронных модулей. Сбои в этих системах могут быть связаны не только с программными ошибками, но и с повреждениями после ДТП или некачественным ремонтом, заключил Никита Родионов.

https://1prime.ru/20250120/avto-854326413.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, бизнес, chery, авто, китайские авто