Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску - 08.03.2026
Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску
Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
2026-03-08T14:35+0300
2026-03-08T14:57+0300
нефть
украина
словакия
венгрия
денис мантуров
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "С нашей стороны все работает", - сказал Мантуров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на якобы повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка прокачки нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж.
украина
словакия
венгрия
2026
1920
1920
true
нефть, украина, словакия, венгрия, денис мантуров
Нефть, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Денис Мантуров
14:35 08.03.2026 (обновлено: 14:57 08.03.2026)
 
Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску

Мантуров заявил, что трубопровод "Дружба" технически готов к запуску

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© AP Photo / Bela Szandelszky
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"С нашей стороны все работает", - сказал Мантуров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на якобы повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка прокачки нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж.
НефтьУКРАИНАСЛОВАКИЯВЕНГРИЯДенис Мантуров
 
 
