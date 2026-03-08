https://1prime.ru/20260308/druzhba-868125953.html

Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску

Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "С нашей стороны все работает", - сказал Мантуров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на якобы повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка прокачки нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж.

