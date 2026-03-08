https://1prime.ru/20260308/druzhba-868125953.html
Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску
Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску - 08.03.2026, ПРАЙМ
Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску
Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T14:35+0300
2026-03-08T14:35+0300
2026-03-08T14:57+0300
нефть
украина
словакия
венгрия
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872060_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_fa57a8cac8297ae109c166759a3900b3.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Трубопровод "Дружба" находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. "С нашей стороны все работает", - сказал Мантуров автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на якобы повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка прокачки нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж.
https://1prime.ru/20260306/druzhba-868083857.html
украина
словакия
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872060_120:0:2481:1771_1920x0_80_0_0_707e34b3519c5bae9f305e588fd32f4b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, украина, словакия, венгрия, денис мантуров
Нефть, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Денис Мантуров
Мантуров заявил о готовности "Дружбы" к запуску
Мантуров заявил, что трубопровод "Дружба" технически готов к запуску