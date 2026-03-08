Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию в регионе - 08.03.2026
Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию в регионе
Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию в регионе
ДОХА, 8 мар - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались за совместные действия ради международной стабильности и поддержки политических процессов для предотвращения эскалации в регионе, сообщила канцелярия эмира о содержании разговора. "Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердили необходимость совместных действий для поддержания региональной и международной стабильности и поддержки политических процессов, которые могут разрешить нынешнюю напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе", - указала канцелярия эмира. Эмир Катара в свою очередь отметил, что эскалация ситуации в регионе будет иметь серьезные последствия для международного мира и безопасности, подчеркнув важность сдерживания кризиса и активизации дипломатических усилий по его урегулированию. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
01:35 08.03.2026
 
Эмир Катара и президент США обсудили ситуацию в регионе

Эмир Катара и президент США Трамп высказались за поддержку политических процессов

ДОХА, 8 мар - ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре высказались за совместные действия ради международной стабильности и поддержки политических процессов для предотвращения эскалации в регионе, сообщила канцелярия эмира о содержании разговора.
"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердили необходимость совместных действий для поддержания региональной и международной стабильности и поддержки политических процессов, которые могут разрешить нынешнюю напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе", - указала канцелярия эмира.
Эмир Катара в свою очередь отметил, что эскалация ситуации в регионе будет иметь серьезные последствия для международного мира и безопасности, подчеркнув важность сдерживания кризиса и активизации дипломатических усилий по его урегулированию.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
