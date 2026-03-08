Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта - 08.03.2026
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Кувейта Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке. "Только что говорил с эмиром Кувейта. В свете атак, обрушившихся на страну, я выразил солидарность и поддержку Франции, что, в частности, было продемонстрировано развертыванием оборонительных ресурсов для защиты кувейтской территории", - написал Макрон на странице в соцсети X. Макрон добавил, что Кувейт "может рассчитывать" на Францию. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
20:50 08.03.2026
 
Макрон провел разговор с эмиром Кувейта

Макрон обсудил с эмиром Кувейта эскалацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Кувейта Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке.
"Только что говорил с эмиром Кувейта. В свете атак, обрушившихся на страну, я выразил солидарность и поддержку Франции, что, в частности, было продемонстрировано развертыванием оборонительных ресурсов для защиты кувейтской территории", - написал Макрон на странице в соцсети X.
Макрон добавил, что Кувейт "может рассчитывать" на Францию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Армия Израиля сообщила о проведении более сотни воздушных ударов по Ливану
