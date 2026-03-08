Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии - 08.03.2026, ПРАЙМ
НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии
НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии - 08.03.2026, ПРАЙМ
НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии
Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T11:25+0300
2026-03-08T11:25+0300
нефть
словакия
киев
рф
роберт фицо
нпз
БРАТИСЛАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за остановленной Киевом прокачки по нефтепроводу “Дружба”, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. “Необходимо напомнить, что НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за нефти”, - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
11:25 08.03.2026
 
НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии

Slovnaft использует нефть из госрезервов Словакии из-за ситуации с "Дружбой"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Добыча нефти.. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
БРАТИСЛАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за остановленной Киевом прокачки по нефтепроводу “Дружба”, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Необходимо напомнить, что НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за нефти”, - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
