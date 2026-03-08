https://1prime.ru/20260308/fitso-868123362.html

НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии

08.03.2026

НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной... | 08.03.2026, ПРАЙМ

БРАТИСЛАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе, начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за остановленной Киевом прокачки по нефтепроводу "Дружба", сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Необходимо напомнить, что НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из государственных резервов в рамках объявленной кризисной ситуации из-за нефти", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

