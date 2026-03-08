https://1prime.ru/20260308/iran-868129345.html

Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей

Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей - 08.03.2026, ПРАЙМ

Киселев назвал неспособность США защитить ОАЭ, Катар и Бахрейн шокирующей

Неспособность США защитить Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и ОАЭ от иранских ракет стала шокирующим открытием недели, считает генеральный директор... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T17:41+0300

2026-03-08T17:41+0300

2026-03-08T17:41+0300

россия

иран

бахрейн

сша

али хаменеи

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84310/18/843101873_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_35586ed99f6cc1b6c99880783760c78e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 мар - ПРАЙМ. Неспособность США защитить Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и ОАЭ от иранских ракет стала шокирующим открытием недели, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Шокирующим открытием недели стала неспособность и даже нежелание Америки защитить Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты от иранских ракет. Хваленый американский зонтик оказался никчемным, а триллионы, потраченные этими странами на американское оружие - выброшенными деньгами", - сказал Киселев. Он, как передает ИС "Вести", добавил, что американские военные базы и военные объекты, которые раньше считались инфраструктурой защиты, превратились в цели для иранских ракет и дронов, а значит - в источники опасности. Гендиректор напомнил о ракетной атаке на Фуджейру в ОАЭ, ударах по американской базе в Бахрейне, атаке беспилотников по американской базе в Кувейте. "Кто и в каком сне мог представить, что Дубай - этот мировой центр роскоши и казавшегося незыблемым покоя - будет вот так гореть?" - заключил Киселев. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

https://1prime.ru/20260308/ssha-868119722.html

иран

бахрейн

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, бахрейн, сша, али хаменеи, оон