Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке - 08.03.2026
Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке
Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке - 08.03.2026, ПРАЙМ
Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке
Иран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать иранские объекты энергосферы, заявил... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T20:11+0300
2026-03-08T20:20+0300
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать иранские объекты энергосферы, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".Ранее сообщалось, что нефтехранилища в районе иранской столицы подверглись вечером 7 марта ударам со стороны США и Израиля."Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действия в регионе", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.Командование отметило, что до сих пор Иран, несмотря на наличие информации о всей топливно-энергетической инфраструктуре, а также наступательных возможностей, воздерживался от "любого рода подобных шагов"."Если вы готовы вытерпеть нефть стоимостью более 200 долларов за баррель, то продолжайте игру", - добавили в "Хатам аль-Анбия".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
20:11 08.03.2026 (обновлено: 20:20 08.03.2026)
 
Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке

Иран пригрозил США и Израилю атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать иранские объекты энергосферы, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".
Ранее сообщалось, что нефтехранилища в районе иранской столицы подверглись вечером 7 марта ударам со стороны США и Израиля.
"Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действия в регионе", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.
Командование отметило, что до сих пор Иран, несмотря на наличие информации о всей топливно-энергетической инфраструктуре, а также наступательных возможностей, воздерживался от "любого рода подобных шагов".
"Если вы готовы вытерпеть нефть стоимостью более 200 долларов за баррель, то продолжайте игру", - добавили в "Хатам аль-Анбия".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Иран не отдаст ни пяди своей территории, заявил Пезешкиан
09:20
 
Нефть ИРАН БЛИЖНИЙ ВОСТОК США В мире
 
 
