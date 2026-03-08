https://1prime.ru/20260308/iran-868131707.html

Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке

Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке - 08.03.2026, ПРАЙМ

Иран пригрозил США атакой на объекты ТЭК на Ближнем Востоке

Иран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать иранские объекты энергосферы, заявил... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T20:11+0300

2026-03-08T20:11+0300

2026-03-08T20:20+0300

нефть

иран

ближний восток

сша

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg

ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Иран атакует объекты топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке, если США и Израиль продолжат атаковать иранские объекты энергосферы, заявил центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".Ранее сообщалось, что нефтехранилища в районе иранской столицы подверглись вечером 7 марта ударам со стороны США и Израиля."Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действия в регионе", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадио Ирана.Командование отметило, что до сих пор Иран, несмотря на наличие информации о всей топливно-энергетической инфраструктуре, а также наступательных возможностей, воздерживался от "любого рода подобных шагов"."Если вы готовы вытерпеть нефть стоимостью более 200 долларов за баррель, то продолжайте игру", - добавили в "Хатам аль-Анбия".США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

https://1prime.ru/20260308/iran-868122073.html

иран

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, ближний восток, сша, в мире