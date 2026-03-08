https://1prime.ru/20260308/maldivy-868126967.html

Россиянка, застрявшая на Мальдивах, пожаловалась на рост цен на жилье

Россиянка, застрявшая на Мальдивах, пожаловалась на рост цен на жилье - 08.03.2026, ПРАЙМ

Россиянка, застрявшая на Мальдивах, пожаловалась на рост цен на жилье

Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T16:14+0300

2026-03-08T16:14+0300

2026-03-08T16:14+0300

бизнес

ближний восток

бангкок

аэрофлот

атор

москва

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/12/841671291_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_3b876048db9df42a8415dede5103fb96.jpg

САРАТОВ, 8 мар - ПРАЙМ. Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысяч российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы с островов должны были лететь через аэропорт Дубая в ОАЭ, но были отменены или перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Мы на Мальдивах. К сожалению, до сих пор не можем попасть домой. У нас трое детей, один из них младенец. Цены очень выросли и на резортах (в основном отели на Мальдивах работают по принципу - один остров - один отель – ред.), и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля. И даже на бюджетных островах. На продукты цены сохраняются. Отели не идут навстречу и не делают скидки", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что они с семьей должны были улететь из столичного аэропорта Мале еще 1 марта. Первые дополнительные дни на резорте и в Мале им оплачивал туроператор, однако теперь туристы вынуждены снимать жилье самостоятельно. "Аэрофлот" запустил дополнительные рейсы, но по очень высоким ценам. На нашу семью выходит 1 миллион рублей. У нас нет таких денег. Либо ждать конца марта, когда билеты стоят адекватных денег. Но тогда тут не на что жить, а ночевать в аэропорту мы не можем, так как дети. Вывозные рейсы не делают. Нам пришлось покупать билеты за свой счет через Бангкок, дальше Чэнду и дальше Москва. Мы поймали на 10 марта еле-еле. В Бангкоке ждать два дня. Но наш туроператор должен оплатить нам проживание и трансфер там", - рассказала Надежда о сложной ситуации. Она добавила, что многих туристов на Мальдивах, оказавшихся в похожей ситуации, в отличие от них, бросили туроператоры, перестав отвечать на звонки.

https://1prime.ru/20251023/tur-863835808.html

https://1prime.ru/20260301/dubay-867920664.html

ближний восток

бангкок

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ближний восток, бангкок, аэрофлот, атор, москва, туризм