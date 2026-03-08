https://1prime.ru/20260308/maldivy-868126967.html
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, пожаловалась на рост цен на жилье
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, пожаловалась на рост цен на жилье - 08.03.2026, ПРАЙМ
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, пожаловалась на рост цен на жилье
Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T16:14+0300
2026-03-08T16:14+0300
2026-03-08T16:14+0300
бизнес
ближний восток
бангкок
аэрофлот
атор
москва
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/12/841671291_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_3b876048db9df42a8415dede5103fb96.jpg
САРАТОВ, 8 мар - ПРАЙМ. Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), около 1,5 тысяч российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы с островов должны были лететь через аэропорт Дубая в ОАЭ, но были отменены или перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Мы на Мальдивах. К сожалению, до сих пор не можем попасть домой. У нас трое детей, один из них младенец. Цены очень выросли и на резортах (в основном отели на Мальдивах работают по принципу - один остров - один отель – ред.), и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля. И даже на бюджетных островах. На продукты цены сохраняются. Отели не идут навстречу и не делают скидки", - рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что они с семьей должны были улететь из столичного аэропорта Мале еще 1 марта. Первые дополнительные дни на резорте и в Мале им оплачивал туроператор, однако теперь туристы вынуждены снимать жилье самостоятельно. "Аэрофлот" запустил дополнительные рейсы, но по очень высоким ценам. На нашу семью выходит 1 миллион рублей. У нас нет таких денег. Либо ждать конца марта, когда билеты стоят адекватных денег. Но тогда тут не на что жить, а ночевать в аэропорту мы не можем, так как дети. Вывозные рейсы не делают. Нам пришлось покупать билеты за свой счет через Бангкок, дальше Чэнду и дальше Москва. Мы поймали на 10 марта еле-еле. В Бангкоке ждать два дня. Но наш туроператор должен оплатить нам проживание и трансфер там", - рассказала Надежда о сложной ситуации. Она добавила, что многих туристов на Мальдивах, оказавшихся в похожей ситуации, в отличие от них, бросили туроператоры, перестав отвечать на звонки.
https://1prime.ru/20251023/tur-863835808.html
https://1prime.ru/20260301/dubay-867920664.html
ближний восток
бангкок
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/12/841671291_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_820b4369bbe418e4c6b04c48acd7a437.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ближний восток, бангкок, аэрофлот, атор, москва, туризм
Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, БАНГКОК, Аэрофлот, АТОР, МОСКВА, Туризм
Россиянка, застрявшая на Мальдивах, пожаловалась на рост цен на жилье
Застрявшая на Мальдивах многодетная россиянка пожаловалась на рост цен на жилье
САРАТОВ, 8 мар - ПРАЙМ. Россиянка Надежда из Москвы, более чем на неделю застрявшая на Мальдивах вместе с семьей, рассказала РИА Новости о резком росте цен на жильё и авиабилеты.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР
), около 1,5 тысяч российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив по причине отмены стыковочных рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке
. Рейсы с островов должны были лететь через аэропорт Дубая
в ОАЭ
, но были отменены или перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода
"Мы на Мальдивах. К сожалению, до сих пор не можем попасть домой. У нас трое детей, один из них младенец. Цены очень выросли и на резортах (в основном отели на Мальдивах работают по принципу - один остров - один отель – ред.), и в столице. От 50 до 100%, в зависимости от отеля. И даже на бюджетных островах. На продукты цены сохраняются. Отели не идут навстречу и не делают скидки", - рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что они с семьей должны были улететь из столичного аэропорта Мале еще 1 марта. Первые дополнительные дни на резорте и в Мале им оплачивал туроператор, однако теперь туристы вынуждены снимать жилье самостоятельно.
"Аэрофлот
" запустил дополнительные рейсы, но по очень высоким ценам. На нашу семью выходит 1 миллион рублей. У нас нет таких денег. Либо ждать конца марта, когда билеты стоят адекватных денег. Но тогда тут не на что жить, а ночевать в аэропорту мы не можем, так как дети. Вывозные рейсы не делают. Нам пришлось покупать билеты за свой счет через Бангкок
, дальше Чэнду и дальше Москва
. Мы поймали на 10 марта еле-еле. В Бангкоке ждать два дня. Но наш туроператор должен оплатить нам проживание и трансфер там", - рассказала Надежда о сложной ситуации.
Она добавила, что многих туристов на Мальдивах, оказавшихся в похожей ситуации, в отличие от них, бросили туроператоры, перестав отвечать на звонки.
Россиянка рассказала об очередях за бензином в Дубае