Над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников - 08.03.2026
Над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников
2026-03-08T21:23+0300
2026-03-08T21:23+0300
россия
рф
тульская область
краснодарский край
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. "Восьмого марта текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Тульской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края, пять БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Рязанской области, три БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
рф
тульская область
краснодарский край
россия, рф, тульская область, краснодарский край
РОССИЯ, РФ, Тульская область, Краснодарский край
21:23 08.03.2026
 
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого марта текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Тульской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края, пять БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Рязанской области, три БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
ВСУ массово переводят в штурмовики артиллеристов
4 марта, 07:14
 
РОССИЯ РФ Тульская область Краснодарский край
 
 
