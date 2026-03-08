https://1prime.ru/20260308/minoborony-868132667.html

Над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников

2026-03-08T21:23+0300

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. "Восьмого марта текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Тульской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края, пять БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Рязанской области, три БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.

