https://1prime.ru/20260308/minoborony-868132667.html
Над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников - 08.03.2026, ПРАЙМ
Над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:23+0300
2026-03-08T21:23+0300
2026-03-08T21:23+0300
россия
рф
тульская область
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. "Восьмого марта текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА – над территорией Тульской области, шесть БПЛА – над территорией Краснодарского края, пять БПЛА – над территорией Брянской области, четыре БПЛА – над территорией Рязанской области, три БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, один БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://1prime.ru/20260304/vsu-867995152.html
рф
тульская область
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6dcdff68d4b5ae6f31e52b44cb98a800.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, тульская область, краснодарский край
РОССИЯ, РФ, Тульская область, Краснодарский край
Над российскими регионами сбили 30 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО сбила 30 беспилотников ВСУ над российскими регионами