Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника - 08.03.2026
Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника
Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника - 08.03.2026, ПРАЙМ
Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника
Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T23:46+0300
2026-03-08T23:46+0300
россия
москва
рф
краснодарский край
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866149048_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_b6b06f777c45126a5725d3f92dd5d86f.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. "С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевшие на Москву", - говорится в сообщении. Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.
москва
рф
краснодарский край
Новости
россия, москва, рф, краснодарский край, всу
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Краснодарский край, ВСУ
23:46 08.03.2026
 
Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника

Минобороны: ПВО за три часа уничтожила 34 украинских дрона

© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевшие на Москву", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.
РОССИЯМОСКВАРФКраснодарский крайВСУ
 
 
