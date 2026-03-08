https://1prime.ru/20260308/minoborony-868136524.html

Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника

Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника - 08.03.2026

Над российскими регионами уничтожили 34 украинских беспилотника

Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. | 08.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО за три часа уничтожила над российскими регионами 34 беспилотников ВСУ, в том числе летевшие на Москву, сообщили в Минобороны РФ. "С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: восемь БПЛА - над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре, летевшие на Москву", - говорится в сообщении. Кроме того, еще шесть БПЛА сбиты над Крымом, четыре - над акваторией Азовского моря, три - над территорией Курской области, два - над территорией Ростовской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области, еще один - над территорией Республики Адыгея.

