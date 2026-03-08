Над российскими регионами уничтожили 170 украинских беспилотников

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-08T19:16+0300
2026-03-08T19:16+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. "Восьмого марта текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства. МО уточнило, что ВС России уничтожили 73 БПЛА над территорией Брянской области, 27 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 19 БПЛА - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 10 БПЛА - над территорией Рязанской области, шесть БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над акваторией Азовского моря, пять БПЛА - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Орловской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, один БПЛА - над территорией Липецкой области.
россия, рф, краснодарский край, тульская область, вс рф
РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Тульская область, ВС РФ
19:16 08.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого марта текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.
МО уточнило, что ВС России уничтожили 73 БПЛА над территорией Брянской области, 27 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 19 БПЛА - над территорией Тульской области, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, 10 БПЛА - над территорией Рязанской области, шесть БПЛА - над территорией Курской области, пять БПЛА - над акваторией Азовского моря, пять БПЛА - над территорией Калужской области, четыре БПЛА - над акваторией Черного моря, три БПЛА - над территорией Орловской области, три БПЛА - над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два, летевших на Москву, один БПЛА - над территорией Липецкой области.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Это победа". На Зеленского набросились после его заявления об СВО
26 февраля, 07:51
 
РОССИЯРФКраснодарский крайТульская областьВС РФ
 
 
