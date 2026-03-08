https://1prime.ru/20260308/pushilin-868134972.html

В ДНР за сутки 12 человек получили ранения от атак ВСУ

В ДНР за сутки 12 человек получили ранения от атак ВСУ - 08.03.2026, ПРАЙМ

В ДНР за сутки 12 человек получили ранения от атак ВСУ

Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ по республике за минувшие сутки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T22:25+0300

2026-03-08T22:25+0300

2026-03-08T22:25+0300

донецк

денис пушилин

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112106_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_ea7cce702168baac314a872621f9f8dc.jpg

ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ по республике за минувшие сутки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Волновахе из-за атаки БПЛА ВСУ ранения получили мужчина и женщина. В Киевском районе Донецка в результате применения крылатых ракет ранения получили женщина и трое мужчин. В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке БПЛА ВСУ ранения получил мужчина. В Горловке вследствие атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин. Накануне 8 марта двое мужчин получили ранения в Красноармейске",- сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики добавил, что в результате атак ВСУ были повреждены 26 жилых домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры (шесть образовательных учреждений, два медицинских учреждения), а также спецтехника (экскаватор), грузовой и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе. Ранее Пушилин сообщал, что семья с ребенком погибла в результате атаки БЛПА ВСУ в Горняке Кураховского округа ДНР. Ранение средней степени тяжести получил шестнадцатилетний парень.

https://1prime.ru/20260304/vsu-867995152.html

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донецк, денис пушилин, всу