В ДНР за сутки 12 человек получили ранения от атак ВСУ

2026-03-08T22:25+0300
2026-03-08T22:25+0300
2026-03-08T22:25+0300
ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Двенадцать человек получили ранения разной степени тяжести в результате атак ВСУ по республике за минувшие сутки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Волновахе из-за атаки БПЛА ВСУ ранения получили мужчина и женщина. В Киевском районе Донецка в результате применения крылатых ракет ранения получили женщина и трое мужчин. В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке БПЛА ВСУ ранения получил мужчина. В Горловке вследствие атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин. Накануне 8 марта двое мужчин получили ранения в Красноармейске",- сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики добавил, что в результате атак ВСУ были повреждены 26 жилых домостроений, восемь объектов гражданской инфраструктуры (шесть образовательных учреждений, два медицинских учреждения), а также спецтехника (экскаватор), грузовой и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе. Ранее Пушилин сообщал, что семья с ребенком погибла в результате атаки БЛПА ВСУ в Горняке Кураховского округа ДНР. Ранение средней степени тяжести получил шестнадцатилетний парень.
