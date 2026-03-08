https://1prime.ru/20260308/rpsm-868119039.html

В РПСМ рассказали о стереотипах о трудоустройстве женщин-моряков

08.03.2026

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Предрассудки и современные стереотипы о трудности профессии моряка до сих пор преследуют женщин при устройстве на работу в судовые экипажи, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук. "На пути трудоустройства женщин на морском флоте стоят современные предрассудки и стереотипы. До последнего времени в российском законодательстве были установлены запреты на занятие многих должностей на морских судах женщинами, исключительно исходя из заботы об их здоровье. Только с 1 января 2021 года все эти запреты были сняты, в том числе по настоянию РПСМ", - поделился Ковальчук. ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ По его словам, сейчас в стране наблюдается нехватка моряков по некоторым должностям на российских судах и вряд ли можно говорить о нехватке именно женщин. Тем не менее судовладельцы не всегда готовы принимать женщин в плавсостав, хотя при этом доля женщин, занятых в мировом флоте, находится в пределах 2% и в основном они заняты на круизных судах в обслуживании пассажиров. "Буквально недавно к нам поступило обращение девушки, которой отказали в работе, ссылаясь на уже отмененные законодательные ограничения. Мы разъяснили ей, что в таких случаях необходимо требовать письменный отказ и обжаловать его в суде. Потому важно, на мой взгляд, максимально преодолеть стереотипы о том, что эта профессия является исключительно мужской, и не создавать барьеров для самостоятельного выбора профессии моряка женщинами", - объяснил Ковальчук. КАДРЫ БУДУЩЕГО В Росморречфлоте, говоря о будущих специалистах российской морской отрасли, отметили, что в этом году по плавательным специальностям из подведомственных вузов выпустилась 41 девушка, в том числе будущие судоводители, судомеханики и электромеханики. "С прошлого года учебная программа была специально изменена для будущих членов экипажей - выпуск для этих профессий перенесен на более ранний срок с июня на февраль-март. Выпускники могут сразу устроиться в навигацию в экипажи", - рассказали в Росморречфлоте. По словам первого зампредседателя отраслевого профсоюза, по сведениям некоторых учебных заведений, количество обучающихся девушек может доходить до 5%. "Кроме того, существуют курсы по подготовке матросов, мотористов и электриков, то есть рядовых членов экипажа", - заключил Ковальчук.

