https://1prime.ru/20260308/rynki-868125347.html

Путин заявил об обострении ситуации на мировых рынках

Путин заявил об обострении ситуации на мировых рынках - 08.03.2026, ПРАЙМ

Путин заявил об обострении ситуации на мировых рынках

Ситуация на мировых рынках обострилась до предела, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T13:58+0300

2026-03-08T13:58+0300

2026-03-08T13:58+0300

нефть

рф

владимир путин

"веди"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Ситуация на мировых рынках обострилась до предела, сообщил президент РФ Владимир Путин. “Ситуация на мировых рынках итак обострилась до предела”, - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее Путин сообщил, что происходящее на европейских энергетических рынках - это прежде всего результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики.

https://1prime.ru/20260308/putin-868125228.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, владимир путин, "веди"