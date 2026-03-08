https://1prime.ru/20260308/rynki-868125347.html
Путин заявил об обострении ситуации на мировых рынках
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Ситуация на мировых рынках обострилась до предела, сообщил президент РФ Владимир Путин. “Ситуация на мировых рынках итак обострилась до предела”, - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Ранее Путин сообщил, что происходящее на европейских энергетических рынках - это прежде всего результат ошибочной политики европейских властей в сфере энергетики.
