Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД возобновили курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260308/rzhd-868117729.html
РЖД возобновили курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем
РЖД возобновили курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем - 08.03.2026, ПРАЙМ
РЖД возобновили курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем
РЖД впервые с 2020 года в воскресенье возобновляют курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем, сообщила компания. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T00:16+0300
2026-03-08T00:16+0300
бизнес
экономика
россия
китай
иркутск
чита
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868117729.jpg?1772918201
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД впервые с 2020 года в воскресенье возобновляют курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем, сообщила компания. Это состав, который будет курсировать между Забайкальском (Россия) и Маньчжурией (Китай). Первый рейс отправится 8 марта. С его запуском было организовано и курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска (с 6 марта) и Читы (7 марта). Стоимость на поездку из Забайкальска в Маньчжурию начиналась от 674 рублей. РЖД сообщали РИА Новости, что билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Билет на поезд из Китая в эти города России можно купить только в КНР. Поезд будет отправляться из Забайкальска в 11.35 местного времени (5.35 мск) и прибывать в Маньчжурию в 11.00 местного времени. Время в пути составит 25 минут. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД). Состав и вагоны, которые начинают курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай, принадлежат "дочке" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
китай
иркутск
чита
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, иркутск, чита, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Иркутск, ЧИТА, РЖД, Федеральная пассажирская компания
00:16 08.03.2026
 
РЖД возобновили курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем

РЖД впервые с 2020 года возобновляют пассажирское сообщение между Россией и Китаем

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД впервые с 2020 года в воскресенье возобновляют курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем, сообщила компания.
Это состав, который будет курсировать между Забайкальском (Россия) и Маньчжурией (Китай). Первый рейс отправится 8 марта. С его запуском было организовано и курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска (с 6 марта) и Читы (7 марта).
Стоимость на поездку из Забайкальска в Маньчжурию начиналась от 674 рублей. РЖД сообщали РИА Новости, что билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Билет на поезд из Китая в эти города России можно купить только в КНР.
Поезд будет отправляться из Забайкальска в 11.35 местного времени (5.35 мск) и прибывать в Маньчжурию в 11.00 местного времени. Время в пути составит 25 минут.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД).
Состав и вагоны, которые начинают курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай, принадлежат "дочке" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙИркутскЧИТАРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала