РЖД возобновили курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД впервые с 2020 года в воскресенье возобновляют курсирование пассажирского поезда между Россией и Китаем, сообщила компания.
Это состав, который будет курсировать между Забайкальском (Россия) и Маньчжурией (Китай). Первый рейс отправится 8 марта. С его запуском было организовано и курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска (с 6 марта) и Читы (7 марта).
Стоимость на поездку из Забайкальска в Маньчжурию начиналась от 674 рублей. РЖД сообщали РИА Новости, что билеты из России в Китай на эти составы продаются в кассе и онлайн. Билет на поезд из Китая в эти города России можно купить только в КНР.
Поезд будет отправляться из Забайкальска в 11.35 местного времени (5.35 мск) и прибывать в Маньчжурию в 11.00 местного времени. Время в пути составит 25 минут.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог (КЖД).
Состав и вагоны, которые начинают курсировать из Забайкалья и Сибири в Китай, принадлежат "дочке" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
