В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника - 08.03.2026
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника - 08.03.2026, ПРАЙМ
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника
Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил журналистам сотрудник СК РФ. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T22:41+0300
2026-03-08T22:41+0300
донецк
рф
украина
денис пушилин
всу
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865830680_0:82:1962:1186_1920x0_80_0_0_8e2b9e382452b26ef7bcc3406cb41fa4.jpg
ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил журналистам сотрудник СК РФ. "Следователем Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины... Повреждена городская детская больница и жилые дома", - сообщил он. Он подчеркнул, что украинские военные вели обстрел по кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате атаки в детской поликлинике начался пожар, который охватил по меньшей мере половину больницы. Кроме этого, как минимум один человек, который ехал за рулем легкового автомобиля, пострадал. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семья с ребенком погибла в результате атаки БЛПА ВСУ в Горняке Кураховского округа в ДНР. Ранение средней степени тяжести получил 16-летний парень.
донецк
рф
украина
донецк, рф, украина, денис пушилин, всу, ск рф
Донецк, РФ, УКРАИНА, Денис Пушилин, ВСУ, СК РФ
22:41 08.03.2026
 
В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника

СК: в Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил журналистам сотрудник СК РФ.
"Следователем Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины... Повреждена городская детская больница и жилые дома", - сообщил он.
Он подчеркнул, что украинские военные вели обстрел по кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника.
Как передает корреспондент РИА Новости, в результате атаки в детской поликлинике начался пожар, который охватил по меньшей мере половину больницы. Кроме этого, как минимум один человек, который ехал за рулем легкового автомобиля, пострадал.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семья с ребенком погибла в результате атаки БЛПА ВСУ в Горняке Кураховского округа в ДНР. Ранение средней степени тяжести получил 16-летний парень.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
ВСУ массово переводят в штурмовики артиллеристов
4 марта, 07:14
 
ДонецкРФУКРАИНАДенис ПушилинВСУСК РФ
 
 
