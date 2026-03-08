https://1prime.ru/20260308/sk-868135453.html

В Донецке при обстреле ВСУ повреждена детская поликлиника

ДОНЕЦК, 8 мар - ПРАЙМ. Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки ВСУ, сообщил журналистам сотрудник СК РФ. "Следователем Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины... Повреждена городская детская больница и жилые дома", - сообщил он. Он подчеркнул, что украинские военные вели обстрел по кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате атаки в детской поликлинике начался пожар, который охватил по меньшей мере половину больницы. Кроме этого, как минимум один человек, который ехал за рулем легкового автомобиля, пострадал. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семья с ребенком погибла в результате атаки БЛПА ВСУ в Горняке Кураховского округа в ДНР. Ранение средней степени тяжести получил 16-летний парень.

