"Вы отступаете?" В США дерзко высказались о произошедшем в Иране
Профессор Миршаймер усомнился в разумности плана США продолжать войну в Иране
Дым на месте удара в Тегеране
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. После неудачных попыток смены режима в Иране, Соединённые Штаты должны принять ключевое решение о продолжении военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Президент США Дональд Трамп был удивлен, что стратегия принуждения и угроза военной силы не сработали. Значит, это первый провал. Затем мы атаковали и обезглавили режим, но это тоже не сработало. Теперь мы продолжаем бомбардировать Иран и все еще стремимся к смене режима. Даже несмотря на то, что обезглавливание не сработало, мы думаем, что можем сильно надавить и добиться смены режима", — сказал он.
По словам Миршаймера, после этих событий США необходимо задать себе вопрос: "Когда вы терпите такую неудачу, вы повышаете ставки или отступаете?"
28 февраля США и Израиль начали атаковать объекты на территории Ирана, включая столицу, Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Исламская республика наносит удары по территории Израиля и по базам США в регионе Ближнего Востока. В ходе первого дня военной операции 28 февраля аятолла Али Хаменеи был убит. В Иране был объявлен 40-дневный траур.
