В Сумах задержали вдов солдат ВСУ перед акцией протеста

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Вдов солдат ВСУ задерживали в украинском городе Сумы для беседы перед акцией, на которой женщины планировали протестовать из-за принятого Верховной радой закона об ограничении выплат родственникам пропавшего без вести, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В конце февраля Рада Украины приняла законопроект №13646, согласно которому выплаты семьям пропавших без вести украинских военнослужащих, которые получают ежемесячно по 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), ограничиваются суммой в 15 миллионов гривен (343 тысячи долларов).
"В Сумах состоялась немногочисленная акция протеста родных пропавших без вести украинских военнослужащих. Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на "профилактические беседы", не позволив им принять участие в протесте", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поводом для задержания стали транспаранты с требованием отменить закон №13646, сохранив социальные гарантии для семей военнослужащих.
