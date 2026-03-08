Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сумах задержали вдов солдат ВСУ перед акцией протеста - 08.03.2026, ПРАЙМ
В Сумах задержали вдов солдат ВСУ перед акцией протеста
В Сумах задержали вдов солдат ВСУ перед акцией протеста - 08.03.2026, ПРАЙМ
В Сумах задержали вдов солдат ВСУ перед акцией протеста
Вдов солдат ВСУ задерживали в украинском городе Сумы для беседы перед акцией, на которой женщины планировали протестовать из-за принятого Верховной радой закона | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T06:45+0300
2026-03-08T06:45+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Вдов солдат ВСУ задерживали в украинском городе Сумы для беседы перед акцией, на которой женщины планировали протестовать из-за принятого Верховной радой закона об ограничении выплат родственникам пропавшего без вести, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В конце февраля Рада Украины приняла законопроект №13646, согласно которому выплаты семьям пропавших без вести украинских военнослужащих, которые получают ежемесячно по 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), ограничиваются суммой в 15 миллионов гривен (343 тысячи долларов). "В Сумах состоялась немногочисленная акция протеста родных пропавших без вести украинских военнослужащих. Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на "профилактические беседы", не позволив им принять участие в протесте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что поводом для задержания стали транспаранты с требованием отменить закон №13646, сохранив социальные гарантии для семей военнослужащих.
общество , сумы, украина, всу
Общество , Сумы, УКРАИНА, ВСУ
06:45 08.03.2026
 
В Сумах задержали вдов солдат ВСУ перед акцией протеста

В Сумах задержали вдов солдат ВСУ для беседы перед акцией протеста

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Вдов солдат ВСУ задерживали в украинском городе Сумы для беседы перед акцией, на которой женщины планировали протестовать из-за принятого Верховной радой закона об ограничении выплат родственникам пропавшего без вести, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В конце февраля Рада Украины приняла законопроект №13646, согласно которому выплаты семьям пропавших без вести украинских военнослужащих, которые получают ежемесячно по 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), ограничиваются суммой в 15 миллионов гривен (343 тысячи долларов).
"В Сумах состоялась немногочисленная акция протеста родных пропавших без вести украинских военнослужащих. Многих вдов солдат ВСУ полицейские задержали на "профилактические беседы", не позволив им принять участие в протесте", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поводом для задержания стали транспаранты с требованием отменить закон №13646, сохранив социальные гарантии для семей военнослужащих.
 
ОбществоСумыУКРАИНАВСУ
 
 
