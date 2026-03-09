Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт агропродукции в Армению
Россия нарастила экспорт агропродукции в Армению
сельское хозяйство, россия, армения, sputnik, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Sputnik, ЕАЭС
14:07 09.03.2026
 
© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
ЕРЕВАН, 9 мар - ПРАЙМ. Россия нарастила поставки агропродукции в Армению, заявил журналистам руководитель представительства Российского экспортного центра в республике Виген Енокян.
"Если мы посмотрим на динамику, к примеру, на 55% увеличился экспорт зерновых из России в Армению по итогам 2025 года применительно к 2024 году. Экспорт пшеницы из России в Армению вырос на 19,6%, подсолнечного масла - на 7,4%. Хорошую динамику показывают азотные удобрения, экспорт тоже год к году вырос на 7,4%. И, в принципе, если посмотреть на агросектор, у нас динамика - только положительная", - заявил Енокян в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Армения.
Торгпред России в Армении Сергей Соломин, в свою очередь, заявил, что хотя всплеск двустороннего товарооборота в 2024 году, вызванный реэкспортом через Армению российской продукцию, в основном драгоценных камней и драгметаллов, через год нивелировался, по остальным, традиционным группам заметны рост и поступательное движение.
"С точки зрения базовых принципов торговли между Российской Федерацией и Республикой Армения у нас идет поступательное движение", - заявил Соломин, добавив, что в рамках ЕАЭС эти процессы более динамичны.
