Американская ракета упала на Бахрейн
Турецкое издание Haberler сообщило, что ракета, запущенная из американской системы Patriot, упала в жилом районе города Ситра в Бахрейне. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T07:12+0300
мировая экономика
бахрейн
иран
сша
али хаменеи
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Турецкое издание Haberler сообщило, что ракета, запущенная из американской системы Patriot, упала в жилом районе города Ситра в Бахрейне. "В социальных сетях появились сообщения о том, что ущерб был нанесен не иранской атакой, а неисправностью американской ракеты Patriot, упавшей на жилой район", — говорится в материале.Пока бахрейнские власти данную информацию не подтвердили официально. До этого министерство внутренних дел Бахрейна сообщало, что ряд людей пострадал в результате двух громких взрывов, вызванных атакой иранского дрона на острове Ситра. 28 февраля США и Израиль начали атаковать объекты на территории Ирана, включая столицу, Тегеран, что повлекло разрушения и жертвы среди мирного населения. Исламская республика в ответ предпринимает атаки по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. В первый день военной операции, 28 февраля, аятолла Али Хаменеи погиб. В Иране объявлен 40-дневный траур.
