Американская ракета упала на Бахрейн - 09.03.2026, ПРАЙМ
Американская ракета упала на Бахрейн
Американская ракета упала на Бахрейн - 09.03.2026, ПРАЙМ
Американская ракета упала на Бахрейн
Турецкое издание Haberler сообщило, что ракета, запущенная из американской системы Patriot, упала в жилом районе города Ситра в Бахрейне. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T07:12+0300
2026-03-09T07:13+0300
мировая экономика
бахрейн
иран
сша
али хаменеи
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/55/828665551_0:82:2001:1207_1920x0_80_0_0_0ed84bb2bead520a218e571bf8adfd4d.jpg
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Турецкое издание Haberler сообщило, что ракета, запущенная из американской системы Patriot, упала в жилом районе города Ситра в Бахрейне. "В социальных сетях появились сообщения о том, что ущерб был нанесен не иранской атакой, а неисправностью американской ракеты Patriot, упавшей на жилой район", — говорится в материале.Пока бахрейнские власти данную информацию не подтвердили официально. До этого министерство внутренних дел Бахрейна сообщало, что ряд людей пострадал в результате двух громких взрывов, вызванных атакой иранского дрона на острове Ситра. 28 февраля США и Израиль начали атаковать объекты на территории Ирана, включая столицу, Тегеран, что повлекло разрушения и жертвы среди мирного населения. Исламская республика в ответ предпринимает атаки по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. В первый день военной операции, 28 февраля, аятолла Али Хаменеи погиб. В Иране объявлен 40-дневный траур.
бахрейн
иран
сша
мировая экономика, бахрейн, иран, сша, али хаменеи
Мировая экономика, БАХРЕЙН, ИРАН, США, Али Хаменеи
07:12 09.03.2026 (обновлено: 07:13 09.03.2026)
 
Американская ракета упала на Бахрейн

Haberler: ракета Patriot отклонилась от курса и упала на дома в Бахрейне

© flickr.com / Mahmood Al-Yousif#Панорама Манамы. Бахрейн
#Панорама Манамы. Бахрейн - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
#Панорама Манамы. Бахрейн. Архивное фото
© flickr.com / Mahmood Al-Yousif
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Турецкое издание Haberler сообщило, что ракета, запущенная из американской системы Patriot, упала в жилом районе города Ситра в Бахрейне.
"В социальных сетях появились сообщения о том, что ущерб был нанесен не иранской атакой, а неисправностью американской ракеты Patriot, упавшей на жилой район", — говорится в материале.
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран
05:17
Пока бахрейнские власти данную информацию не подтвердили официально.
До этого министерство внутренних дел Бахрейна сообщало, что ряд людей пострадал в результате двух громких взрывов, вызванных атакой иранского дрона на острове Ситра.
28 февраля США и Израиль начали атаковать объекты на территории Ирана, включая столицу, Тегеран, что повлекло разрушения и жертвы среди мирного населения. Исламская республика в ответ предпринимает атаки по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. В первый день военной операции, 28 февраля, аятолла Али Хаменеи погиб. В Иране объявлен 40-дневный траур.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Призвали в армию": младшему сыну Трампа может грозить отправка в Иран
05:05
 
Мировая экономикаБАХРЕЙНИРАНСШААли Хаменеи
 
 
