Цены на бензин в Калифорнии превысили $5 за галлон - 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T21:07+0300
2026-03-09T21:07+0300
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США приблизилась к 3,5 доллара за галлон (3,785 литра), а в штате Калифорния выросла до 5,2 доллара, свидетельствую данные Американской автомобильной ассоциации. За последние сутки средняя цена на бензин выросла почти на 5 центов и достигла 3,48 долларов. Стоимость топлива отличается в штатах. В Калифорнии самый дорогой в США бензин. В выходные его средняя цена перевалила за 5 долларов и теперь составляет около 5,2 долларов. Нынешняя цена на бензин является антирекордом для второго срока президента США Дональда Трампа, в апреле прошлого года из-за новых пошлин на импортные товары стоимость топлива достигла пика в 3,24 доллара. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена, в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Энергетика, Мировая экономика, США, Калифорния, ИРАН, Дональд Трамп, Джо Байден
21:07 09.03.2026
 
© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© Unsplash/Dawn McDonald
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Трамп заявил, что цены на нефть быстро снизятся
