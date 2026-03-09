Цены на бензин в Калифорнии превысили $5 за галлон
Средняя цена на бензин в США приблизилась к $3,5 за галлон, а в Калифорнии выросла до $5,2
© Unsplash/Dawn McDonaldЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© Unsplash/Dawn McDonald
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США приблизилась к 3,5 доллара за галлон (3,785 литра), а в штате Калифорния выросла до 5,2 доллара, свидетельствую данные Американской автомобильной ассоциации.
За последние сутки средняя цена на бензин выросла почти на 5 центов и достигла 3,48 долларов. Стоимость топлива отличается в штатах. В Калифорнии самый дорогой в США бензин. В выходные его средняя цена перевалила за 5 долларов и теперь составляет около 5,2 долларов.
Нынешняя цена на бензин является антирекордом для второго срока президента США Дональда Трампа, в апреле прошлого года из-за новых пошлин на импортные товары стоимость топлива достигла пика в 3,24 доллара.
Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена, в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании.
