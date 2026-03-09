https://1prime.ru/20260309/brazilija-868140527.html

МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Бразилия в феврале увеличила импорт нефтепродуктов из России до исторического максимума для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, по итогам февраля бразильские компании ввезли нефтепродуктов на 474,8 миллиона долларов против 314,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма закупок увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимальной суммы за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 1997 года. По итогам февраля Россия стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на бразильский рынок с долей в 36,4% от всего импорта. Также в топ-5 вошли США (28,7%), Оман (7,9%), Саудовская Аравия (5,9%) и Нидерланды (5,4%).

2026

