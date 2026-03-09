https://1prime.ru/20260309/dmitriev--868144097.html
Дмитриев оценил высвобождение нефти из резервов G7
Дмитриев оценил высвобождение нефти из резервов G7 - 09.03.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил высвобождение нефти из резервов G7
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T12:02+0300
2026-03-09T12:02+0300
2026-03-09T12:02+0300
нефть
рф
кирилл дмитриев
фатих бироль
financial times
мэа
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал возможное использование нефти из стратегического резерва "Большой семерки" хорошей, но временной мерой. Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов. "Хорошая, но очень временная мера", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X. На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. На данный момент рост цен замедлился примерно до 15%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель.
https://1prime.ru/20260309/iran-868143951.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, кирилл дмитриев, фатих бироль, financial times, мэа
Нефть, РФ, Кирилл Дмитриев, Фатих Бироль, Financial Times, МЭА, Энергетика
Дмитриев оценил высвобождение нефти из резервов G7
Дмитриев назвал высвобождение нефти из резервов G7 временной мерой
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал возможное использование нефти из стратегического резерва "Большой семерки" хорошей, но временной мерой.
Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов.
"Хорошая, но очень временная мера", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X
.
На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. На данный момент рост цен замедлился примерно до 15%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель.
Сенатор Грэм* сделал неожиданное заявление об Иране