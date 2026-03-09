ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев
Дмитриев: ЕС скоро придется вернуть поставки энергоносителей из России
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что ЕС в скором времени придется вернуть поставки энергоносителей из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Питер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное - признать свои стратегические ошибки и искупить их. И все же им придется сделать это очень скоро", - написал Дмитриев в соцсети X.
На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, днем рост скорректировался до 11% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля.
Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.