ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев

2026-03-09T16:04+0300

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что ЕС в скором времени придется вернуть поставки энергоносителей из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Так Дмитриев прокомментировал заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питера Сийярто о том, что ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке. "Питер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное - признать свои стратегические ошибки и искупить их. И все же им придется сделать это очень скоро", - написал Дмитриев в соцсети X. На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, днем рост скорректировался до 11% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля. Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

нефть, ближний восток, рф, европа, кирилл дмитриев, ес