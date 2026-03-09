Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/dmitriev-868147612.html
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев - 09.03.2026, ПРАЙМ
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:04+0300
2026-03-09T16:04+0300
энергетика
нефть
ближний восток
рф
европа
кирилл дмитриев
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865238246_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_c0e529fbd7e6ad7178b9770270c38e6c.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что ЕС в скором времени придется вернуть поставки энергоносителей из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Так Дмитриев прокомментировал заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питера Сийярто о том, что ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке. "Питер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное - признать свои стратегические ошибки и искупить их. И все же им придется сделать это очень скоро", - написал Дмитриев в соцсети X. На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, днем рост скорректировался до 11% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля. Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
https://1prime.ru/20260309/orban--868147078.html
ближний восток
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865238246_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6169af1235f0dd36f6d4c73072df32be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, рф, европа, кирилл дмитриев, ес
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев, ЕС
16:04 09.03.2026
 
ЕС придется вернуть поставки российских энергоносителей, заявил Дмитриев

Дмитриев: ЕС скоро придется вернуть поставки энергоносителей из России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что ЕС в скором времени придется вернуть поставки энергоносителей из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Так Дмитриев прокомментировал заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питера Сийярто о том, что ЕС должен немедленно отменить запрет на энергоносители из РФ во избежание роста цен в Европе из-за эскалации на Ближнем Востоке.
"Питер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное - признать свои стратегические ошибки и искупить их. И все же им придется сделать это очень скоро", - написал Дмитриев в соцсети X.
На открытии торгов в понедельник стоимость нефти Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, днем рост скорректировался до 11% с 30%, при этом цена осталась выше психологической отметки в 100 долларов и почти в полтора раза выше к уровню закрытия февраля.
Стоимость газа в Европе в то же время открыла торги выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 11 января 2023 года, днем цены скорректировались примерно до 726 долларов, что при этом почти вдвое выше к расчетной цене конца февраля.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС
15:21
 
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКРФЕВРОПАКирилл ДмитриевЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала