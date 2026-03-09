https://1prime.ru/20260309/ekspert--868142976.html
Эксперт оценил перспективы европейской промышленности
Эксперт оценил перспективы европейской промышленности - 09.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы европейской промышленности
Полного развала европейской промышленности на фоне роста мировых цен на нефть не произойдет, однако она однозначно продолжит стагнировать, прокомментировал РИА... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T10:48+0300
2026-03-09T10:48+0300
2026-03-09T10:48+0300
экономика
нефть
европа
wti
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_a47b3eca5999a0933f228e3ff00aafa3.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Полного развала европейской промышленности на фоне роста мировых цен на нефть не произойдет, однако она однозначно продолжит стагнировать, прокомментировал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По состоянию на 10.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 14,67% относительно предыдущего закрытия - до 106,29 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 11,42% - до 101,28 доллара за баррель. На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. "Полного ее развала не произойдет, но то, что она будет дальше стагнировать - это однозначно. Это выразится в самых различных формах", - сказал Хазанов, отвечая на вопрос о будущем промышленности в Европе. В частности, эксперт предполагает, что в ЕС могут быть остановлены нефтеперерабатывающие заводы. Также могут вырасти цены на автозаправочных станциях, а некоторые из них и вовсе могут закрыться, если бензина и дизельного топлива в нужных объемах не будет. "Это подорожание грузовых перевозок по всей Европе и так далее", - отметил Хазанов.
https://1prime.ru/20260309/mosbirzha-868141519.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799956_194:0:2861:2000_1920x0_80_0_0_b75801c139aa9627e99d37d55ec7784c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, европа, wti, ес
Экономика, Нефть, ЕВРОПА, WTI, ЕС
Эксперт оценил перспективы европейской промышленности
Хазанов: промышленность в ЕС продолжит стагнировать на фоне роста цен на нефть
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Полного развала европейской промышленности на фоне роста мировых цен на нефть не произойдет, однако она однозначно продолжит стагнировать, прокомментировал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По состоянию на 10.35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 14,67% относительно предыдущего закрытия - до 106,29 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI
дорожал на 11,42% - до 101,28 доллара за баррель.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно.
"Полного ее развала не произойдет, но то, что она будет дальше стагнировать - это однозначно. Это выразится в самых различных формах", - сказал Хазанов, отвечая на вопрос о будущем промышленности в Европе
.
В частности, эксперт предполагает, что в ЕС
могут быть остановлены нефтеперерабатывающие заводы. Также могут вырасти цены на автозаправочных станциях, а некоторые из них и вовсе могут закрыться, если бензина и дизельного топлива в нужных объемах не будет.
"Это подорожание грузовых перевозок по всей Европе и так далее", - отметил Хазанов.
Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов