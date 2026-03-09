https://1prime.ru/20260309/ekspert--868146129.html

Эксперт допустил рост цен на нефть в мире до 160 долларов

энергетика

нефть

ближний восток

фатих бироль

мгимо

мэа

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире могут вернуться в район 100 долларов за баррель в случае использования странами G7 стратегических запасов, но затем, если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, котировки могут дойти до 150-160 долларов за баррель, заявил РИА Новости декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 13,32% - до 105,04 доллара за баррель. Главы минфинов стран G7 на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов, сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, включая высокопоставленного источника в одной из стран G7. "В ближайшие несколько дней, наверное, будет движение сверху вниз к 100 долларам, если... сегодня в рамках "Большой семерки" действительно будет положительное решение о высвобождении дополнительных резервов. Но дальше, я думаю, что мы будем наблюдать опять... геополитический риск, плюс реально пойдет дефицит физических поставок. И здесь... если вдолгую пойдет, мы можем спокойно ожидать цены 150-160 долларов за баррель", - сказал Гулиев. По его словам, решение о высвобождении из резервов 300-400 миллионов баррелей, порядка четверти всех запасов G7, в краткосрочном периоде может сгладить эффект резкого всплеска цены. Но в долгосрочном периоде это никак не поможет сдержать цены.

