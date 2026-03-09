Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС не задействовали свои нефтяные резервы, заявили в ЕК - 09.03.2026, ПРАЙМ
Страны ЕС не задействовали свои нефтяные резервы, заявили в ЕК
Ни одна страна ЕС не задействовала свои стратегические нефтяные резервы из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила в понедельник на брифинге представитель... | 09.03.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Ни одна страна ЕС не задействовала свои стратегические нефтяные резервы из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. "У всех государств-членов имеется от 85 до 90 дней запасов или их эквивалента, включая Венгрию и Словакию, которые сообщили нам, что они высвободили часть запасов, однако это не было связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Это означает, что государства-члены обязаны уведомлять комиссию, когда они высвобождают эти запасы. По нашим сведениям, на данный момент ни одно государство-член этого не сделало", - сказала Итконен. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
14:35 09.03.2026
 
Страны ЕС не задействовали свои нефтяные резервы, заявили в ЕК

Итконен: ни одна страна ЕС не задействовала стратегические нефтяные резервы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Ни одна страна ЕС не задействовала свои стратегические нефтяные резервы из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен.
"У всех государств-членов имеется от 85 до 90 дней запасов или их эквивалента, включая Венгрию и Словакию, которые сообщили нам, что они высвободили часть запасов, однако это не было связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Это означает, что государства-члены обязаны уведомлять комиссию, когда они высвобождают эти запасы. По нашим сведениям, на данный момент ни одно государство-член этого не сделало", - сказала Итконен.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Эксперт допустил рост цен на нефть в мире до 160 долларов
