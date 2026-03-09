https://1prime.ru/20260309/evrokomissiya-868146280.html

Страны ЕС не задействовали свои нефтяные резервы, заявили в ЕК

2026-03-09T14:35+0300

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Ни одна страна ЕС не задействовала свои стратегические нефтяные резервы из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщила в понедельник на брифинге представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. "У всех государств-членов имеется от 85 до 90 дней запасов или их эквивалента, включая Венгрию и Словакию, которые сообщили нам, что они высвободили часть запасов, однако это не было связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Это означает, что государства-члены обязаны уведомлять комиссию, когда они высвобождают эти запасы. По нашим сведениям, на данный момент ни одно государство-член этого не сделало", - сказала Итконен. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивают до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

2026

