Глава РФПИ заявил, что с ценами на нефть голос России звучит еще громче

Глава РФПИ заявил, что с ценами на нефть голос России звучит еще громче

2026-03-09T02:58+0300

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что с ценами на нефть выше 100 долларов голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. В понедельник стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов. "Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно", - написал он в Telegram-канале. Дмитриев добавил, что Россия - системообразующий поставщик энергии, без нее невозможны "ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста". "За ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену", - заключил он.

