Глава РФПИ заявил, что с ценами на нефть голос России звучит еще громче
Глава РФПИ заявил, что с ценами на нефть голос России звучит еще громче - 09.03.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ заявил, что с ценами на нефть голос России звучит еще громче
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что с ценами на нефть... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T02:58+0300
2026-03-09T02:58+0300
2026-03-09T02:58+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что с ценами на нефть выше 100 долларов голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче.
В понедельник стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов.
"Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно", - написал он в Telegram-канале.
Дмитриев добавил, что Россия - системообразующий поставщик энергии, без нее невозможны "ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста".
"За ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену", - заключил он.
