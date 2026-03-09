"Сожжено дотла": в CША жестко высказались о последствиях ударов по Тегерану

https://1prime.ru/20260309/iran-868139671.html

МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Дэниел Дэвис, отставной подполковник армии США, высказался в социальной сети X о том, что удары США по энергетическим объектам Ирана не приведут к его подчинению. "Да, многое сожжено дотла, но как это приблизит нас к достижению целей краха режима или ликвидации программы создания ракет большой дальности? Неясно, как этот массированный обстрел приведет к достижению любой из этих целей", — написал он.Дэвис добавил, что, хотя США и Израиль способны нанести значительный урон Ирану, остается вопрос, оправданы ли такие действия. На днях Исмаил Хосейни из комиссии по энергетике иранского парламента сообщил, что были поражены четыре нефтехранилища в Иране. В Министерстве иностранных дел республики заявили, что атака приравнивается к химической войне против граждан Ирана, так как в атмосферу выбрасываются опасные токсичные вещества. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая Тегеран, что повлекло разрушения и жертвы среди гражданских. Исламская республика ответила ударами по территориям Израиля и американским военным базам в регионе. Аятолла Али Хаменеи погиб в первый день военной операции 28 февраля. В Иране объявлен 40-дневный траур.

