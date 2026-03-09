Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сожжено дотла": в CША жестко высказались о последствиях ударов по Тегерану - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Сожжено дотла": в CША жестко высказались о последствиях ударов по Тегерану
"Сожжено дотла": в CША жестко высказались о последствиях ударов по Тегерану - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Сожжено дотла": в CША жестко высказались о последствиях ударов по Тегерану
Дэниел Дэвис, отставной подполковник армии США, высказался в социальной сети X о том, что удары США по энергетическим объектам Ирана не приведут к его... | 09.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Дэниел Дэвис, отставной подполковник армии США, высказался в социальной сети X о том, что удары США по энергетическим объектам Ирана не приведут к его подчинению. "Да, многое сожжено дотла, но как это приблизит нас к достижению целей краха режима или ликвидации программы создания ракет большой дальности? Неясно, как этот массированный обстрел приведет к достижению любой из этих целей", — написал он.Дэвис добавил, что, хотя США и Израиль способны нанести значительный урон Ирану, остается вопрос, оправданы ли такие действия. На днях Исмаил Хосейни из комиссии по энергетике иранского парламента сообщил, что были поражены четыре нефтехранилища в Иране. В Министерстве иностранных дел республики заявили, что атака приравнивается к химической войне против граждан Ирана, так как в атмосферу выбрасываются опасные токсичные вещества. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая Тегеран, что повлекло разрушения и жертвы среди гражданских. Исламская республика ответила ударами по территориям Израиля и американским военным базам в регионе. Аятолла Али Хаменеи погиб в первый день военной операции 28 февраля. В Иране объявлен 40-дневный траур.
05:37 09.03.2026
 
"Сожжено дотла": в CША жестко высказались о последствиях ударов по Тегерану

Дэвис: атаки США на инфраструктуру Ирана не приведут к победе Вашингтона

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Дэниел Дэвис, отставной подполковник армии США, высказался в социальной сети X о том, что удары США по энергетическим объектам Ирана не приведут к его подчинению.
"Да, многое сожжено дотла, но как это приблизит нас к достижению целей краха режима или ликвидации программы создания ракет большой дальности? Неясно, как этот массированный обстрел приведет к достижению любой из этих целей", — написал он.
Дэвис добавил, что, хотя США и Израиль способны нанести значительный урон Ирану, остается вопрос, оправданы ли такие действия.
На днях Исмаил Хосейни из комиссии по энергетике иранского парламента сообщил, что были поражены четыре нефтехранилища в Иране. В Министерстве иностранных дел республики заявили, что атака приравнивается к химической войне против граждан Ирана, так как в атмосферу выбрасываются опасные токсичные вещества.
28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая Тегеран, что повлекло разрушения и жертвы среди гражданских. Исламская республика ответила ударами по территориям Израиля и американским военным базам в регионе. Аятолла Али Хаменеи погиб в первый день военной операции 28 февраля. В Иране объявлен 40-дневный траур.
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬАли Хаменеи
 
 
Заголовок открываемого материала