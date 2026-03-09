Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе - 09.03.2026
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе - 09.03.2026, ПРАЙМ
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе
Избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи будет представлять угрозу американским интересам, пишет Spectator. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T17:01+0300
2026-03-09T17:01+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи будет представлять угрозу американским интересам, пишет Spectator."Его правление, сколько бы оно ни продлилось, означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США", — говорится в публикации.В понедельник ночью совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером исламской республики.Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
17:01 09.03.2026
 
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе

Spectator: новый верховный лидер Ирана продолжит угрожать американским интересам

Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Флаг Ирана
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи будет представлять угрозу американским интересам, пишет Spectator.
"Его правление, сколько бы оно ни продлилось, означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США", — говорится в публикации.
В понедельник ночью совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером исламской республики.
Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
