Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе
2026-03-09T17:01+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи будет представлять угрозу американским интересам, пишет Spectator."Его правление, сколько бы оно ни продлилось, означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США", — говорится в публикации.В понедельник ночью совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером исламской республики.Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
