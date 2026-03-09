https://1prime.ru/20260309/iran-868149198.html

Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало панику на Западе

2026-03-09T17:01+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Избранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи будет представлять угрозу американским интересам, пишет Spectator."Его правление, сколько бы оно ни продлилось, означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США", — говорится в публикации.В понедельник ночью совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером исламской республики.Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.

2026

Новости

