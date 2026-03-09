https://1prime.ru/20260309/iran-868155265.html
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана, об этом она написала в соцсети Х."Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато рисками и нестабильностью во время и после войны", — заявила она.По словам председателя ЕК, "сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непреднамеренными последствиями".США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
