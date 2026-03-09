Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260309/iran-868155265.html
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана, об этом она написала в | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T21:19+0300
2026-03-09T21:19+0300
иран
сша
израиль
али хаменеи
урсула фон дер ляйен
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8bd5e1335f743a2b034afea5cc3c5c8.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана, об этом она написала в соцсети Х."Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато рисками и нестабильностью во время и после войны", — заявила она.По словам председателя ЕК, "сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непреднамеренными последствиями".США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260308/iran-868134331.html
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504170_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e100cea37dc952a97d207b6f44e1d15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, сша, израиль, али хаменеи, урсула фон дер ляйен, ек
ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Али Хаменеи, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
21:19 09.03.2026
 
"Иран заслуживает". Фон дер Ляйен внезапно высказалась об ударах США

Фон дер Ляйен назвала операцию США в Иране конфликтом с непреднамеренными последствиями

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы якобы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана, об этом она написала в соцсети Х.
"Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато рисками и нестабильностью во время и после войны", — заявила она.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Очень плохо": в США заявили о катастрофе из-за войны против Ирана
Вчера, 22:10
По словам председателя ЕК, "сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непреднамеренными последствиями".
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
6 марта, 23:08
 
ИРАНСШАИЗРАИЛЬАли ХаменеиУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала