Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интервью для телеканала Rete 4, неудачно пыталась объяснить агрессию США против Ирана. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T05:17+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
италия
али хаменеи
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интервью для телеканала Rete 4, неудачно пыталась объяснить агрессию США против Ирана. Отвечая на вопрос ведущего о мотивах нападения США на Иран, Мелони упомянула о неудаче дипломатических усилий, чем вызвала лишь недоумение. После ее ответа ведущий Марио Джордано уличил ее во лжи."То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?" — поинтересовался он.Мелони попыталась оправдаться, указав на отсутствие Италии в переговорном процессе и утверждая, что Иран преднамеренно задерживал его."Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идет о том, что Иран явно затягивал процесс, но, на самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения", — сказала она. С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Исламской Республике Иран, включая столицу Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ республика осуществляет обстрелы по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В первый день военной операции аятолла Али Хаменеи был убит — 28 февраля. В стране объявлен 40-дневный траур.
иран
сша
италия
