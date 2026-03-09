Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран - 09.03.2026
Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран
Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран - 09.03.2026, ПРАЙМ
Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интервью для телеканала Rete 4, неудачно пыталась объяснить агрессию США против Ирана. | 09.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интервью для телеканала Rete 4, неудачно пыталась объяснить агрессию США против Ирана. Отвечая на вопрос ведущего о мотивах нападения США на Иран, Мелони упомянула о неудаче дипломатических усилий, чем вызвала лишь недоумение. После ее ответа ведущий Марио Джордано уличил ее во лжи."То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, &lt;…&gt;, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?" — поинтересовался он.Мелони попыталась оправдаться, указав на отсутствие Италии в переговорном процессе и утверждая, что Иран преднамеренно задерживал его."Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идет о том, что Иран явно затягивал процесс, но, на самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения", — сказала она. С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Исламской Республике Иран, включая столицу Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ республика осуществляет обстрелы по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В первый день военной операции аятолла Али Хаменеи был убит — 28 февраля. В стране объявлен 40-дневный траур.
05:17 09.03.2026
 
Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран

Rete 4: Мелони безуспешно попыталась оправдать операцию США в Иране

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интервью для телеканала Rete 4, неудачно пыталась объяснить агрессию США против Ирана.
Отвечая на вопрос ведущего о мотивах нападения США на Иран, Мелони упомянула о неудаче дипломатических усилий, чем вызвала лишь недоумение. После ее ответа ведущий Марио Джордано уличил ее во лжи.
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана
Вчера, 21:41
"То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?" — поинтересовался он.
Мелони попыталась оправдаться, указав на отсутствие Италии в переговорном процессе и утверждая, что Иран преднамеренно задерживал его.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников
Вчера, 05:36
"Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идет о том, что Иран явно затягивал процесс, но, на самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения", — сказала она.
С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Исламской Республике Иран, включая столицу Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ республика осуществляет обстрелы по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В первый день военной операции аятолла Али Хаменеи был убит — 28 февраля. В стране объявлен 40-дневный траур.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Призвали в армию": младшему сыну Трампа может грозить отправка в Иран
05:05
 
