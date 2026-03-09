https://1prime.ru/20260309/italiya-868139494.html

Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран

Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран - 09.03.2026, ПРАЙМ

Мелони публично опозорилась, говоря о нападении США на Иран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интервью для телеканала Rete 4, неудачно пыталась объяснить агрессию США против Ирана. | 09.03.2026

МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интервью для телеканала Rete 4, неудачно пыталась объяснить агрессию США против Ирана. Отвечая на вопрос ведущего о мотивах нападения США на Иран, Мелони упомянула о неудаче дипломатических усилий, чем вызвала лишь недоумение. После ее ответа ведущий Марио Джордано уличил ее во лжи."То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?" — поинтересовался он.Мелони попыталась оправдаться, указав на отсутствие Италии в переговорном процессе и утверждая, что Иран преднамеренно задерживал его."Нет, послушайте, я не за столом переговоров. Речь идет о том, что Иран явно затягивал процесс, но, на самом деле, не было достаточно возможностей для достижения соглашения", — сказала она. С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Исламской Республике Иран, включая столицу Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ республика осуществляет обстрелы по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В первый день военной операции аятолла Али Хаменеи был убит — 28 февраля. В стране объявлен 40-дневный траур.

