Правящая в Колумбии коалиция сохраняет лидерство в обеих палатах конгресса - 09.03.2026
Правящая в Колумбии коалиция сохраняет лидерство в обеих палатах конгресса
мировая экономика
колумбия
МЕХИКО, 9 мар - ПРАЙМ. Правящая в Колумбии левая коалиция "Исторический пакт" (Pacto Histórico), которую представляет действующий президент страны Густаво Петро, сохраняет лидерство в обеих палатах конгресса по итогам парламентских выборов, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов. Согласно данным Национального избирательного совета при обработке около 95% бюллетеней, "Исторический пакт" занимает первое место на выборах в сенат, получив около 22,86% голосов (примерно 4,2 миллиона). Второй результат показывает правая оппозиционная партия "Демократический центр", связанная с бывшим президентом Альваро Урибе, - около 15,7% (2,88 миллиона голосов). Далее следуют Либеральная партия (11,7%), "Зеленый альянс" (9,84%), Консервативная партия (9,57%) и Партия союза за людей (8%). При этом ни одна из политических сил не получает большинства в верхней палате, где распределяются 100 национальных мандатов, что означает необходимость формирования парламентских коалиций для продвижения законопроектов. Фрагментированной остается и палата представителей, где депутаты избираются по департаментам. По предварительным данным, кандидаты от "Исторического пакта" лидируют в ряде крупных регионов, включая Боготу и департаменты Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо, однако другие традиционные партии - либералы, консерваторы, а также "Демократический центр" - также получают значительное число мандатов в разных частях страны. Таким образом, несмотря на сохранение первого места по числу голосов, правящая коалиция будет вынуждена формировать альянсы с другими партиями для обеспечения поддержки своих инициатив в парламенте. Одновременно результаты голосования показали высокую мобилизацию сторонников правой оппозиции. Партия "Демократический центр" заняла второе место в сенатской гонке, показала сильные результаты в ряде регионов, включая департамент Антиокия - традиционный оплот сторонников экс-президента Урибе, и улучшила свои результаты по сравнению с прошлыми выборами. Парламентские выборы в Колумбии прошли в воскресенье одновременно с межпартийными консультациями, на которых определялись кандидаты на президентские выборы. Первый тур президентского голосования назначен на 31 мая 2026 года.
мировая экономика, колумбия
05:37 09.03.2026
 
