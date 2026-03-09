https://1prime.ru/20260309/mestorozhdenie-868153552.html

Канадская First Quantum вложит $5,25 миллиарда в медный проект в Аргентине

МЕХИКО, 9 мар - ПРАЙМ. Канадская горнодобывающая компания First Quantum Minerals планирует вложить около 5,25 миллиарда долларов в разработку медного месторождения Така-Така в аргентинской провинции Сальта, сообщил глава МИД Аргентины Пабло Кирно по итогам встречи с главой компании Тристаном Паскалем. "Основным активом компании сегодня является проект Така-Така в провинции Сальта, одно из наиболее значимых медных месторождений нашей страны. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,25 миллиарда долларов", - написал Кирно в социальной сети X. По его словам, в период строительства проекта планируется создать около 4 тысяч рабочих мест, а на этапе эксплуатации - еще около 2 тысяч постоянных рабочих мест. Он является одним из крупнейших планируемых с нуля проектов в горнодобывающей отрасли Аргентины и готовится к подаче заявки на участие в аргентинском режиме стимулирования крупных инвестиций (RIGI). First Quantum Minerals - канадская компания, активно работающая в странах Латинской Америки, включая Панаму и Перу. В 2023 году деятельность компании оказалась в центре крупного политического кризиса в Панаме: Верховный суд страны признал неконституционным закон о концессии на разработку медного рудника Cobre Panama, который управлялся дочерней структурой First Quantum. После решения суда власти объявили о начале процесса закрытия крупнейшей в Центральной Америке открытой медной шахты, на долю которой приходилось около 4% ВВП страны.

