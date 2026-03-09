https://1prime.ru/20260309/mosbirzha-868141519.html

Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов

Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов - 09.03.2026, ПРАЙМ

Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов

Акции российских нефтегазовых компаний, подскочившие на 4-9% - на многомесячные максимумы - вслед за взлетом рынка нефти на 25%, толкнули утром индекс Мосбиржи... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T08:18+0300

2026-03-09T08:18+0300

2026-03-09T08:18+0300

экономика

рынок

торги

газпром

мосбиржа

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Акции российских нефтегазовых компаний, подскочившие на 4-9% - на многомесячные максимумы - вслед за взлетом рынка нефти на 25%, толкнули утром индекс Мосбиржи к отметке в 2950 пунктов - на максимумы с августа 2025 года, следует из данных биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.52 мск рос на 3,37%, до 2950,42 пункта. Таким образом, индикатор обновляет максимумы уже с августа прошлого года. В лидерах роста - акции "Роснефти" (+8,8%), "Газпрома" (+4,1%), "Лукойла" (+7%), "Новатэка" (+6,4%) "Татнефти" (+6,8%), "Сургутнефтегаза" (+5,5%), "Газпром нефти" (+6,4%). При этом многие из них обновили многомесячные максимумы: "Роснефти" - за год, "Газпрома" - с августа 2025 года, "Лукойла" - с октября. Стоимость барреля нефти марки Brent утром растет на 25,3%, до 116,1 доллара, а ранее в понедельник она максимально подскакивала уже до 119,46 доллара.

https://1prime.ru/20260306/dmitriev-868097167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рынок, торги, газпром, мосбиржа, роснефть