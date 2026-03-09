Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов - 09.03.2026
Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов
Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов
Акции российских нефтегазовых компаний, подскочившие на 4-9% - на многомесячные максимумы - вслед за взлетом рынка нефти на 25%, толкнули утром индекс Мосбиржи... | 09.03.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
газпром
мосбиржа
роснефть
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Акции российских нефтегазовых компаний, подскочившие на 4-9% - на многомесячные максимумы - вслед за взлетом рынка нефти на 25%, толкнули утром индекс Мосбиржи к отметке в 2950 пунктов - на максимумы с августа 2025 года, следует из данных биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.52 мск рос на 3,37%, до 2950,42 пункта. Таким образом, индикатор обновляет максимумы уже с августа прошлого года. В лидерах роста - акции "Роснефти" (+8,8%), "Газпрома" (+4,1%), "Лукойла" (+7%), "Новатэка" (+6,4%) "Татнефти" (+6,8%), "Сургутнефтегаза" (+5,5%), "Газпром нефти" (+6,4%). При этом многие из них обновили многомесячные максимумы: "Роснефти" - за год, "Газпрома" - с августа 2025 года, "Лукойла" - с октября. Стоимость барреля нефти марки Brent утром растет на 25,3%, до 116,1 доллара, а ранее в понедельник она максимально подскакивала уже до 119,46 доллара.
рынок, торги, газпром, мосбиржа, роснефть
Экономика, Рынок, Торги, Газпром, Мосбиржа, Роснефть
08:18 09.03.2026
 
Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов

Акции "нефтянки" вышли на многомесячные пики и толкнули Мосбиржу к 2950 пунктам

Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Акции российских нефтегазовых компаний, подскочившие на 4-9% - на многомесячные максимумы - вслед за взлетом рынка нефти на 25%, толкнули утром индекс Мосбиржи к отметке в 2950 пунктов - на максимумы с августа 2025 года, следует из данных биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07.52 мск рос на 3,37%, до 2950,42 пункта. Таким образом, индикатор обновляет максимумы уже с августа прошлого года.
В лидерах роста - акции "Роснефти" (+8,8%), "Газпрома" (+4,1%), "Лукойла" (+7%), "Новатэка" (+6,4%) "Татнефти" (+6,8%), "Сургутнефтегаза" (+5,5%), "Газпром нефти" (+6,4%).
При этом многие из них обновили многомесячные максимумы: "Роснефти" - за год, "Газпрома" - с августа 2025 года, "Лукойла" - с октября.
Стоимость барреля нефти марки Brent утром растет на 25,3%, до 116,1 доллара, а ранее в понедельник она максимально подскакивала уже до 119,46 доллара.
ЭкономикаРынокТоргиГазпромМосбиржаРоснефть
 
 
