https://1prime.ru/20260309/mvf--868142814.html

Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке - 09.03.2026, ПРАЙМ

Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост. | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T10:39+0300

2026-03-09T10:39+0300

2026-03-09T10:39+0300

экономика

нефть

ближний восток

ормузский пролив

сша

кристалина георгиева

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост. "Как правило, мы видим, что каждое повышение цен на нефть на 10% - если оно сохраняется в течение большей части года - приводит к росту глобальной инфляции на 40 базисных пунктов и падению мирового производства на 0,1-0,2%", - сказала Георгиева. Экономическая устойчивость вновь подвергается испытанию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, где важные нефтегазовые объекты пострадали от повреждений и остановки работы, а объем судоходства через Ормузский пролив сократился на 90%, также заявила глава МВФ. На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Рост скорректировался уже примерно до 15% и 12% соответственно - до 106 и 101 доллара за баррель для марок Brent и WTI. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

https://1prime.ru/20260309/mosbirzha-868141519.html

ближний восток

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, ормузский пролив, сша, кристалина георгиева, мвф