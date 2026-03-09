Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260309/mvf--868142814.html
Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке
Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке - 09.03.2026, ПРАЙМ
Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке
Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T10:39+0300
2026-03-09T10:39+0300
экономика
нефть
ближний восток
ормузский пролив
сша
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост. "Как правило, мы видим, что каждое повышение цен на нефть на 10% - если оно сохраняется в течение большей части года - приводит к росту глобальной инфляции на 40 базисных пунктов и падению мирового производства на 0,1-0,2%", - сказала Георгиева. Экономическая устойчивость вновь подвергается испытанию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, где важные нефтегазовые объекты пострадали от повреждений и остановки работы, а объем судоходства через Ормузский пролив сократился на 90%, также заявила глава МВФ. На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Рост скорректировался уже примерно до 15% и 12% соответственно - до 106 и 101 доллара за баррель для марок Brent и WTI. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
https://1prime.ru/20260309/mosbirzha-868141519.html
ближний восток
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_b1df8346d9db7612225b16d61e674271.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, ормузский пролив, сша, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, США, Кристалина Георгиева, МВФ
10:39 09.03.2026
 
Глава МВФ предупредила о рисках инфляции из-за ситуации на Ближнем Востоке

Глава МВФ предупредила об инфляционных рисках из-за ситуации на Ближнем Востоке

Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках инфляционного давления из-за ситуации на Ближнем Востоке, что может сдержать и экономической рост.
"Как правило, мы видим, что каждое повышение цен на нефть на 10% - если оно сохраняется в течение большей части года - приводит к росту глобальной инфляции на 40 базисных пунктов и падению мирового производства на 0,1-0,2%", - сказала Георгиева.
Экономическая устойчивость вновь подвергается испытанию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, где важные нефтегазовые объекты пострадали от повреждений и остановки работы, а объем судоходства через Ормузский пролив сократился на 90%, также заявила глава МВФ.
На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Рост скорректировался уже примерно до 15% и 12% соответственно - до 106 и 101 доллара за баррель для марок Brent и WTI.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
График - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Акции нефтегазовых компаний толкнули индекс Мосбиржи к отметке 2950 пунктов
08:18
 
ЭкономикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливСШАКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала