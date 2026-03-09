Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть замедлили рост до 13 процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/neft--868146571.html
Мировые цены на нефть замедлили рост до 13 процентов
Мировые цены на нефть замедлили рост до 13 процентов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть замедлили рост до 13 процентов
Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили рост уже до 13% с 16% утром и 30% на открытии, котировки остаются выше 100 долларов за баррель на фоне... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T14:50+0300
2026-03-09T14:50+0300
энергетика
нефть
рынок
ближний восток
ормузский пролив
ирак
фатих бироль
wti
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили рост уже до 13% с 16% утром и 30% на открытии, котировки остаются выше 100 долларов за баррель на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,64% относительно предыдущего закрытия - до 104,41 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 12,75% - до 102,49 доллара за баррель. На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Затем рост замедлился до 25%, а позднее утром - уже до 16% на новостях о возможном высвобождении стратегических запасов нефти G7. Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов. С начала месяца нефть подорожала уже примерно в полтора раза, на конец февраля стоимость Brent составляла 72,5 доллара за баррель, WTI - 67 долларов. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. "Чем дольше пролив остается закрытым, тем больше сокращается производство, что требует значительного повышения цен для сдерживания спроса", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
https://1prime.ru/20260309/dmitriev--868144097.html
ближний восток
ормузский пролив
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, ближний восток, ормузский пролив, ирак, фатих бироль, wti, мэа
Энергетика, Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ИРАК, Фатих Бироль, WTI, МЭА
14:50 09.03.2026
 
Мировые цены на нефть замедлили рост до 13 процентов

Цены на нефть замедлили рост, оставаясь выше 100 долларов за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили рост уже до 13% с 16% утром и 30% на открытии, котировки остаются выше 100 долларов за баррель на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,64% относительно предыдущего закрытия - до 104,41 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 12,75% - до 102,49 доллара за баррель.
На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Затем рост замедлился до 25%, а позднее утром - уже до 16% на новостях о возможном высвобождении стратегических запасов нефти G7.
Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что главы минфинов стран "Большой семерки" (G7) на внеочередной встрече с главой Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем 9 марта обсудят возможность совместного использования нефти из стратегических запасов.
С начала месяца нефть подорожала уже примерно в полтора раза, на конец февраля стоимость Brent составляла 72,5 доллара за баррель, WTI - 67 долларов. Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона, среди которых Ирак и Кувейт.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Чем дольше пролив остается закрытым, тем больше сокращается производство, что требует значительного повышения цен для сдерживания спроса", - приводит агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Дмитриев оценил высвобождение нефти из резервов G7
12:02
 
ЭнергетикаНефтьРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливИРАКФатих БирольWTIМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала