Эксперт оценил ситуацию на мировом рынке нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Эксперт оценил ситуацию на мировом рынке нефти
энергетика
нефть
ближний восток
рф
африка
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Пока в мире нет физической нехватки нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке, биржевые цены на марку Brent в понедельник отыгрывают новости, которые публиковались в выходные, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Мировые цены на нефть открыли торги понедельника резким ростом относительно уровня пятницы - сразу до 110 долларов за баррель. В течение ночи они поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 10.20 мск котировки растут на 15,38%, до 106,95 доллара за баррель. "Физическую нехватку нефти, наверное, пока мировой рынок не ощутит. Тут, безусловно, есть игроки, у которых нет стратегических запасов. Это, прежде всего, более бедные страны, где-то в Африке и так далее. Но пока и они даже не испытывают физического дефицита. Сейчас, скорее, в преддверии некого дефицита цена растет", - сказал Юшков. Он напомнил, что у всех крупных импортеров есть стратегические запасы. Например, в Китае их хватит на три месяца, в Индии - минимум на месяц. "Цена на нефть подскочила на открытии. И вполне может пока скорректироваться в течение дня. Но, тем не менее, сейчас рынок отыгрывает все те события, которые у него есть, которые произошли за выходные. А это, прежде всего, переключение боевых действий на экономические объекты, на объекты нефтегазовой инфраструктуры", - объяснил эксперт. Юшков подчеркнул, что рынок видит, что конфликт не закончился за несколько дней, как ожидалось. Есть прогнозы, что он продлится, как минимум, несколько месяцев. Уже сообщалось об ударах по нефтеперерабатывающим заводам, месторождениям. При этом, по словам эксперта, страны Персидского залива, в целом, начинают сокращать добычу, так как их хранилища заполняются. А вывозить нефть на экспорт не позволяют риски, связанные с проходом через Ормузский пролив, который контролируется Ираном.
нефть, ближний восток, рф, африка, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности
Энергетика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, АФРИКА, Игорь Юшков, Фонд национальной энергетической безопасности
10:30 09.03.2026
 
Эксперт оценил ситуацию на мировом рынке нефти

Юшков: пока в мире нет физической нехватки нефти

© fotolia.com / Ded PixtoНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Ded Pixto
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Пока в мире нет физической нехватки нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке, биржевые цены на марку Brent в понедельник отыгрывают новости, которые публиковались в выходные, заявил РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Мировые цены на нефть открыли торги понедельника резким ростом относительно уровня пятницы - сразу до 110 долларов за баррель. В течение ночи они поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 10.20 мск котировки растут на 15,38%, до 106,95 доллара за баррель.
"Физическую нехватку нефти, наверное, пока мировой рынок не ощутит. Тут, безусловно, есть игроки, у которых нет стратегических запасов. Это, прежде всего, более бедные страны, где-то в Африке и так далее. Но пока и они даже не испытывают физического дефицита. Сейчас, скорее, в преддверии некого дефицита цена растет", - сказал Юшков.
Он напомнил, что у всех крупных импортеров есть стратегические запасы. Например, в Китае их хватит на три месяца, в Индии - минимум на месяц.
"Цена на нефть подскочила на открытии. И вполне может пока скорректироваться в течение дня. Но, тем не менее, сейчас рынок отыгрывает все те события, которые у него есть, которые произошли за выходные. А это, прежде всего, переключение боевых действий на экономические объекты, на объекты нефтегазовой инфраструктуры", - объяснил эксперт.
Юшков подчеркнул, что рынок видит, что конфликт не закончился за несколько дней, как ожидалось. Есть прогнозы, что он продлится, как минимум, несколько месяцев. Уже сообщалось об ударах по нефтеперерабатывающим заводам, месторождениям.
При этом, по словам эксперта, страны Персидского залива, в целом, начинают сокращать добычу, так как их хранилища заполняются. А вывозить нефть на экспорт не позволяют риски, связанные с проходом через Ормузский пролив, который контролируется Ираном.
Укрощение открытых нефтяных и газовых фонтанов - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор после взрывов
