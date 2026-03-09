https://1prime.ru/20260309/neft-868143355.html

Аналитик ждет скачка инфляции в странах, полагающихся на импорт нефти

Аналитик ждет скачка инфляции в странах, полагающихся на импорт нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ

Аналитик ждет скачка инфляции в странах, полагающихся на импорт нефти

Рост стоимости нефти приведет к инфляционному шоку в странах, зависящих от ее импорта, поскольку стоимость энергии отразится на конечной стоимости товаров,... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T11:22+0300

2026-03-09T11:22+0300

2026-03-09T11:22+0300

энергетика

нефть

ближний восток

ормузский пролив

персидский залив

wti

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Рост стоимости нефти приведет к инфляционному шоку в странах, зависящих от ее импорта, поскольку стоимость энергии отразится на конечной стоимости товаров, прокомментировал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По состоянию на 11.09 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 14,95% относительно предыдущего закрытия - до 106,55 доллара за баррель, апрельский фьючерс на WTI дорожал на 12,44% - до 102,21 доллара за баррель. На открытии торгов цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. "Инфляционный шок - однозначно да", - сказал Хазанов, отвечая на вопрос, приведет ли скачок цен на нефть к инфляционному шоку в странах, полагающихся на импорт нефти. Он отметил, что в этих странах подорожают бензин и дизтопливо, которые закладываются в стоимость грузовых перевозок, а соответственно и продукции, которая доставляется транспортными средствами. "А это все что угодно, от продуктов питания до металлов. Так что да, все будет", - заключил Хазанов. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

https://1prime.ru/20260309/mvf--868142814.html

ближний восток

ормузский пролив

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, ормузский пролив, персидский залив, wti