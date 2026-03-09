https://1prime.ru/20260309/neft-868145469.html

В Германии призвали возобновить поставки российской нефти

В Германии призвали возобновить поставки российской нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ

В Германии призвали возобновить поставки российской нефти

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию на... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T13:48+0300

2026-03-09T13:48+0300

2026-03-09T13:48+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

германия

иран

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg

БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию на фоне событий на Ближнем Востоке и растущего экономического разрыва между западными и восточными германскими землями. Газета Berliner Zeitung сообщила ранее со ссылкой на данные федерального статистического бюро ФРГ, что риск бедности в Восточной Германии вырос за последние пять лет до самого высокого уровня. Согласно данным микропереписи, в 2025 году этот показатель составил 17,3% — самый высокий с 2021 года. "Учитывая также ситуацию на востоке (ФРГ - ред.), Германии необходимо снова импортировать российскую нефть через Шведт (город на северо-востоке Германии - ред.), чтобы сдержать цены на топливо и общую инфляцию", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. Говоря об экономическом разрыве между западом и востоком ФРГ, в частности по уровню доходов граждан, Вагенкнехт отметила, что он является неприемлемым. "Если восточногерманские домохозяйства в среднем располагают почти на 6 тысяч евро в год меньше через 36 лет после воссоединения (ФРГ и ГДР - ред.), то такое неприемлемо", - заметила она. По словам политика, экономическая ситуация в Германии усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке, вызвавшем рост цен на топливо и как следствие инфляцию. "Сейчас, после нарушения международного права в результате нападения на Иран, грозит новый энергетический шок, который может еще больше усугубить спад немецкой экономики", - указала она. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

https://1prime.ru/20260309/siyyarto-868144939.html

германия

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, германия, иран, ближний восток