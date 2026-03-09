Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии призвали возобновить поставки российской нефти
В Германии призвали возобновить поставки российской нефти
БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию на фоне событий на Ближнем Востоке и растущего экономического разрыва между западными и восточными германскими землями. Газета Berliner Zeitung сообщила ранее со ссылкой на данные федерального статистического бюро ФРГ, что риск бедности в Восточной Германии вырос за последние пять лет до самого высокого уровня. Согласно данным микропереписи, в 2025 году этот показатель составил 17,3% — самый высокий с 2021 года. "Учитывая также ситуацию на востоке (ФРГ - ред.), Германии необходимо снова импортировать российскую нефть через Шведт (город на северо-востоке Германии - ред.), чтобы сдержать цены на топливо и общую инфляцию", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. Говоря об экономическом разрыве между западом и востоком ФРГ, в частности по уровню доходов граждан, Вагенкнехт отметила, что он является неприемлемым. "Если восточногерманские домохозяйства в среднем располагают почти на 6 тысяч евро в год меньше через 36 лет после воссоединения (ФРГ и ГДР - ред.), то такое неприемлемо", - заметила она. По словам политика, экономическая ситуация в Германии усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке, вызвавшем рост цен на топливо и как следствие инфляцию. "Сейчас, после нарушения международного права в результате нападения на Иран, грозит новый энергетический шок, который может еще больше усугубить спад немецкой экономики", - указала она. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
13:48 09.03.2026
 
В Германии призвали возобновить поставки российской нефти

Лидер партии ССВ Вагенкнехт призвала возобновить поставки российской нефти

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
БЕРЛИН, 9 мар - ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала к возобновлению поставок российской нефти в Германию на фоне событий на Ближнем Востоке и растущего экономического разрыва между западными и восточными германскими землями.
Газета Berliner Zeitung сообщила ранее со ссылкой на данные федерального статистического бюро ФРГ, что риск бедности в Восточной Германии вырос за последние пять лет до самого высокого уровня. Согласно данным микропереписи, в 2025 году этот показатель составил 17,3% — самый высокий с 2021 года.
"Учитывая также ситуацию на востоке (ФРГ - ред.), Германии необходимо снова импортировать российскую нефть через Шведт (город на северо-востоке Германии - ред.), чтобы сдержать цены на топливо и общую инфляцию", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Говоря об экономическом разрыве между западом и востоком ФРГ, в частности по уровню доходов граждан, Вагенкнехт отметила, что он является неприемлемым.
"Если восточногерманские домохозяйства в среднем располагают почти на 6 тысяч евро в год меньше через 36 лет после воссоединения (ФРГ и ГДР - ред.), то такое неприемлемо", - заметила она.
По словам политика, экономическая ситуация в Германии усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке, вызвавшем рост цен на топливо и как следствие инфляцию.
"Сейчас, после нарушения международного права в результате нападения на Иран, грозит новый энергетический шок, который может еще больше усугубить спад немецкой экономики", - указала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Сийярто призвал ЕС отменить запрет на импорт энергоносителей из России
