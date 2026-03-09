https://1prime.ru/20260309/neft-868150720.html

ЕС рассматривает высвобождение стратегических резервов нефти

2026-03-09T18:25+0300

энергетика

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность высвобождения стратегических нефтяных резервов в случае перебоев поставок на фоне ситуации вокруг Ирана, заявил еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис перед встречей глав министерств финансов стран еврозоны. "Основной канал воздействия на экономику, очевидно, связан с возможными перебоями в поставках энергии и энергетическим кризисом. Именно поэтому позже в ходе сегодняшнего заседания запланировано отдельное обсуждение влияния на энергетические рынки и возможных политических мер реагирования… Одним из рассматриваемых вариантов также является высвобождение стратегических нефтяных резервов, чтобы увеличить предложение нефти в случае перебоев поставок из региона", - сказал он. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,64% - до 104,41 доллара за баррель.

2026

