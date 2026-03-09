Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС рассматривает высвобождение стратегических резервов нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/neft-868150720.html
ЕС рассматривает высвобождение стратегических резервов нефти
ЕС рассматривает высвобождение стратегических резервов нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ
ЕС рассматривает высвобождение стратегических резервов нефти
Европейский союз рассматривает возможность высвобождения стратегических нефтяных резервов в случае перебоев поставок на фоне ситуации вокруг Ирана, заявил... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T18:25+0300
2026-03-09T18:26+0300
энергетика
нефть
финансы
иран
европа
ближний восток
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность высвобождения стратегических нефтяных резервов в случае перебоев поставок на фоне ситуации вокруг Ирана, заявил еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис перед встречей глав министерств финансов стран еврозоны. "Основной канал воздействия на экономику, очевидно, связан с возможными перебоями в поставках энергии и энергетическим кризисом. Именно поэтому позже в ходе сегодняшнего заседания запланировано отдельное обсуждение влияния на энергетические рынки и возможных политических мер реагирования… Одним из рассматриваемых вариантов также является высвобождение стратегических нефтяных резервов, чтобы увеличить предложение нефти в случае перебоев поставок из региона", - сказал он. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,64% - до 104,41 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20260309/evrokomissiya-868146280.html
иран
европа
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, финансы, иран, европа, ближний восток, ice
Энергетика, Нефть, Финансы, ИРАН, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
18:25 09.03.2026 (обновлено: 18:26 09.03.2026)
 
ЕС рассматривает высвобождение стратегических резервов нефти

ЕС рассматривает высвобождение стратегических резервов нефти из-за ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 9 мар – ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность высвобождения стратегических нефтяных резервов в случае перебоев поставок на фоне ситуации вокруг Ирана, заявил еврокомиссар по экономики Валдис Домбровскис перед встречей глав министерств финансов стран еврозоны.
"Основной канал воздействия на экономику, очевидно, связан с возможными перебоями в поставках энергии и энергетическим кризисом. Именно поэтому позже в ходе сегодняшнего заседания запланировано отдельное обсуждение влияния на энергетические рынки и возможных политических мер реагирования… Одним из рассматриваемых вариантов также является высвобождение стратегических нефтяных резервов, чтобы увеличить предложение нефти в случае перебоев поставок из региона", - сказал он.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,64% - до 104,41 доллара за баррель.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Страны ЕС не задействовали свои нефтяные резервы, заявили в ЕК
14:35
 
ЭнергетикаНефтьФинансыИРАНЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала