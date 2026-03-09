https://1prime.ru/20260309/neft-868151236.html

Лидеры G7 обсудят вопрос расконсервации стратегических запасов нефти

Лидеры G7 обсудят вопрос расконсервации стратегических запасов нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ

Лидеры G7 обсудят вопрос расконсервации стратегических запасов нефти

Вопрос расконсервации стратегических запасов нефти во вторник обсудят министры энергетики стран "Большой семерки", а позже на этой неделе – лидеры G7, передает... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T18:57+0300

2026-03-09T18:57+0300

2026-03-09T18:57+0300

энергетика

нефть

ближний восток

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:169:360:372_1920x0_80_0_0_506e92611c6e755a74ca52d5c1204f30.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Вопрос расконсервации стратегических запасов нефти во вторник обсудят министры энергетики стран "Большой семерки", а позже на этой неделе – лидеры G7, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник. В понедельник возможные меры в ответ на резкий рост нефтяных цен, вызванный кризисом на Ближнем Востоке, обсуждали министры финансов G7. Они решили, что пока не следует разблокировать стратегические нефтяные запасы. "По моему мнению, окончательное решение примут лидеры G7", - заявил источник Рейтер. Отмечается, что обе встречи пройдут в формате видеоконференции. На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. На данный момент рост цен замедлился примерно до 15%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260309/ekonomika-868150546.html

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, сша, иран