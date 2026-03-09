Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры G7 обсудят вопрос расконсервации стратегических запасов нефти - 09.03.2026, ПРАЙМ
Лидеры G7 обсудят вопрос расконсервации стратегических запасов нефти
2026-03-09T18:57+0300
2026-03-09T18:57+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Вопрос расконсервации стратегических запасов нефти во вторник обсудят министры энергетики стран "Большой семерки", а позже на этой неделе – лидеры G7, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник. В понедельник возможные меры в ответ на резкий рост нефтяных цен, вызванный кризисом на Ближнем Востоке, обсуждали министры финансов G7. Они решили, что пока не следует разблокировать стратегические нефтяные запасы. "По моему мнению, окончательное решение примут лидеры G7", - заявил источник Рейтер. Отмечается, что обе встречи пройдут в формате видеоконференции. На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. На данный момент рост цен замедлился примерно до 15%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
18:57 09.03.2026
 
Лидеры G7 обсудят вопрос расконсервации стратегических запасов нефти

Reuters: вопрос о расконсервации запасов нефти обсудят на уровне лидеров стран G7

© РИА НовостиШтанговый насос на нефтяной скважине
Штанговый насос на нефтяной скважине . Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Вопрос расконсервации стратегических запасов нефти во вторник обсудят министры энергетики стран "Большой семерки", а позже на этой неделе – лидеры G7, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник.
В понедельник возможные меры в ответ на резкий рост нефтяных цен, вызванный кризисом на Ближнем Востоке, обсуждали министры финансов G7. Они решили, что пока не следует разблокировать стратегические нефтяные запасы.
"По моему мнению, окончательное решение примут лидеры G7", - заявил источник Рейтер.
Отмечается, что обе встречи пройдут в формате видеоконференции.
На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. На данный момент рост цен замедлился примерно до 15%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
В ЕК оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке для экономики
