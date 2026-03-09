https://1prime.ru/20260309/neft-868152413.html
Добыча нефти на месторождениях на юге Ирака сократилась более чем вдвое
Добыча нефти на месторождениях на юге Ирака сократилась более чем вдвое - 09.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти на месторождениях на юге Ирака сократилась более чем вдвое
Добыча нефти в главном нефтеносном регионе Ирака - провинции Басра на юге страны сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона на фоне эскалации в | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T19:44+0300
2026-03-09T19:44+0300
2026-03-09T19:44+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
ирак
иран
персидский залив
eni
bp
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в главном нефтеносном регионе Ирака - провинции Басра на юге страны сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона на фоне эскалации в регионе, сообщила газета As-Sabah со ссылкой на данные иракской госкомпании Basra Oil Company. "Добыча сейчас стабилизировалась на уровне 1,3 миллиона баррелей в сутки в соответствии с распоряжением федерального министерства нефти, в то время как до вооруженной эскалации в Персидском заливе она составляла 3,3 миллиона баррелей в сутки", - сообщил заместитель генерального директора компании Казем Абд аль-Хасан Карим. По его словам, в результате недавней атаки беспилотников на район Эль-Бурджусия в провинции Басра не было нанесено никакого прямого ущерба месторождениям и нефтяным объектам. Решение ряда иностранных нефтяных компаний, включая Eni и BP, эвакуировать своих специалистов не означает прекращения их работы на месторождениях Зубейр, Румейла и других, добавил он. "Поддерживается постоянная связь с местными и иностранными бригадами сотрудников, чтобы обеспечить продолжение производства", - отметил Карим. По его данным, порты Басры, включая крупнейший Умм Каср, работают в штатном режиме, компания готова выполнять обязательства по отгрузке нефти на экспорт, объемы экспорта зависят лишь от наличия готовых принять груз танкеров. Ранее в понедельник руководитель портов Ирака Фархан аль-Фартуси сообщил, что ни одно коммерческое судно, в том числе танкеры, не зашло в порты Ирака после приостановки судоходства через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
https://1prime.ru/20260309/smi-868147418.html
ирак
иран
персидский залив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, ирак, иран, персидский залив, eni, bp
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИРАК, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Eni, BP
Добыча нефти на месторождениях на юге Ирака сократилась более чем вдвое
As-Sabah: добыча нефти на месторождениях юга Ирака сократилась до 1,3 млн баррелей в сутки
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в главном нефтеносном регионе Ирака - провинции Басра на юге страны сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона на фоне эскалации в регионе, сообщила газета As-Sabah со ссылкой на данные иракской госкомпании Basra Oil Company.
"Добыча сейчас стабилизировалась на уровне 1,3 миллиона баррелей в сутки в соответствии с распоряжением федерального министерства нефти, в то время как до вооруженной эскалации в Персидском заливе
она составляла 3,3 миллиона баррелей в сутки", - сообщил заместитель генерального директора компании Казем Абд аль-Хасан Карим.
По его словам, в результате недавней атаки беспилотников на район Эль-Бурджусия в провинции Басра не было нанесено никакого прямого ущерба месторождениям и нефтяным объектам. Решение ряда иностранных нефтяных компаний, включая Eni
и BP
, эвакуировать своих специалистов не означает прекращения их работы на месторождениях Зубейр, Румейла и других, добавил он.
"Поддерживается постоянная связь с местными и иностранными бригадами сотрудников, чтобы обеспечить продолжение производства", - отметил Карим.
Saudi Aramco снижает добычу нефти на двух месторождениях, пишет Reuters
По его данным, порты Басры, включая крупнейший Умм Каср, работают в штатном режиме, компания готова выполнять обязательства по отгрузке нефти на экспорт, объемы экспорта зависят лишь от наличия готовых принять груз танкеров.
Ранее в понедельник руководитель портов Ирака
Фархан аль-Фартуси сообщил, что ни одно коммерческое судно, в том числе танкеры, не зашло в порты Ирака после приостановки судоходства через Ормузский пролив
.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.