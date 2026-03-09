https://1prime.ru/20260309/neft-868152413.html

Добыча нефти на месторождениях на юге Ирака сократилась более чем вдвое

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти в главном нефтеносном регионе Ирака - провинции Басра на юге страны сократилась с 3,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона на фоне эскалации в регионе, сообщила газета As-Sabah со ссылкой на данные иракской госкомпании Basra Oil Company. "Добыча сейчас стабилизировалась на уровне 1,3 миллиона баррелей в сутки в соответствии с распоряжением федерального министерства нефти, в то время как до вооруженной эскалации в Персидском заливе она составляла 3,3 миллиона баррелей в сутки", - сообщил заместитель генерального директора компании Казем Абд аль-Хасан Карим. По его словам, в результате недавней атаки беспилотников на район Эль-Бурджусия в провинции Басра не было нанесено никакого прямого ущерба месторождениям и нефтяным объектам. Решение ряда иностранных нефтяных компаний, включая Eni и BP, эвакуировать своих специалистов не означает прекращения их работы на месторождениях Зубейр, Румейла и других, добавил он. "Поддерживается постоянная связь с местными и иностранными бригадами сотрудников, чтобы обеспечить продолжение производства", - отметил Карим. По его данным, порты Басры, включая крупнейший Умм Каср, работают в штатном режиме, компания готова выполнять обязательства по отгрузке нефти на экспорт, объемы экспорта зависят лишь от наличия готовых принять груз танкеров. Ранее в понедельник руководитель портов Ирака Фархан аль-Фартуси сообщил, что ни одно коммерческое судно, в том числе танкеры, не зашло в порты Ирака после приостановки судоходства через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

