Цена нефти Brent превысила 118 долларов за баррель

2026-03-09T08:17+0300
2026-03-09T08:17+0300
2026-03-09T08:21+0300
энергетика
нефть
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с 17 июня 2022 года превысила 118 долларов, следует из данных торгов. Согласно данным торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник превышала 118 долларов. По состоянию на 5.24 мск, показатель находится на уровне 116,58 доллара (+25,77% относительно предыдущего закрытия).
нефть
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с 17 июня 2022 года превысила 118 долларов, следует из данных торгов.
Согласно данным торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник превышала 118 долларов.
По состоянию на 5.24 мск, показатель находится на уровне 116,58 доллара (+25,77% относительно предыдущего закрытия).
