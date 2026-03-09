Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent превысила 118 долларов за баррель - 09.03.2026
Цена нефти Brent превысила 118 долларов за баррель
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с 17 июня 2022 года превысила 118 долларов, следует из данных торгов. Согласно данным торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник превышала 118 долларов. По состоянию на 5.24 мск, показатель находится на уровне 116,58 доллара (+25,77% относительно предыдущего закрытия).
Энергетика, Нефть
08:17 09.03.2026 (обновлено: 08:21 09.03.2026)
 
Цена нефти Brent превысила 118 долларов за баррель

Цена барреля нефти Brent превысила 118 долларов впервые с 17 июня 2022 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Стоимость одного барреля марки Brent впервые с 17 июня 2022 года превысила 118 долларов, следует из данных торгов.
Согласно данным торгов, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent в понедельник превышала 118 долларов.
По состоянию на 5.24 мск, показатель находится на уровне 116,58 доллара (+25,77% относительно предыдущего закрытия).
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
НПЗ Slovnaft начал использовать нефть из госрезервов Словакии
ЭнергетикаНефть
 
 
