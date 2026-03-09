Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор после взрывов - 09.03.2026, ПРАЙМ
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор после взрывов
Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T09:38+0300
2026-03-09T09:38+0300
энергетика
нефть
нпз
СТАМБУЛ, 9 мар - ПРАЙМ. Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA. "Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании", - пишет BNA. Потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, отметила компания.
нефть, нпз
Энергетика, Нефть, НПЗ
09:38 09.03.2026
 
Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор после взрывов

Бахрейнская Bapco объявила форс-мажор после взрывов на НПЗ

СТАМБУЛ, 9 мар - ПРАЙМ. Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA.
"Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании", - пишет BNA.
Потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, отметила компания.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Аналитик рассказал, к чему могла бы привести атака на "Турецкий поток"
09:30
 
ЭнергетикаНефтьНПЗ
 
 
