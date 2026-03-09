https://1prime.ru/20260309/npz-868142037.html

Бахрейнская нефтяная компания BAPCO объявила форс-мажор после взрывов

СТАМБУЛ, 9 мар - ПРАЙМ. Бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила в понедельник форс-мажор после взрывов на ее НПЗ, передает госагентство BNA. "Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании", - пишет BNA. Потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, отметила компания.

