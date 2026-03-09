Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть - 09.03.2026, ПРАЙМ
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть - 09.03.2026, ПРАЙМ
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание правительства из-за взрывного роста цен на нефть в Европе. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T15:05+0300
2026-03-09T15:05+0300
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание правительства из-за взрывного роста цен на нефть в Европе. Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,68% - до 104,44 доллара за баррель. "Нам внутри страны необходимо предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. С этой целью я созвал внеочередное заседание правительства сегодня днем", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Утром Орбан сообщал, что созвал советы по обороне и энергетической безопасности из-за того, что "украинская нефтяная блокада и ситуация на Ближнем Востоке" привели к "взрывному росту цен на нефть". Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.* Запрещена в РФ как экстремистская
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал экстренное заседание правительства из-за взрывного роста цен на нефть в Европе.
Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,68% - до 104,44 доллара за баррель.
"Нам внутри страны необходимо предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. С этой целью я созвал внеочередное заседание правительства сегодня днем", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Утром Орбан сообщал, что созвал советы по обороне и энергетической безопасности из-за того, что "украинская нефтяная блокада и ситуация на Ближнем Востоке" привели к "взрывному росту цен на нефть".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
* Запрещена в РФ как экстремистская
