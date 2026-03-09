https://1prime.ru/20260309/posol-868137523.html
Посол США в Польше пригрозил Брауну "не забыть" его соболезнования
Посол США в Польше пригрозил Брауну "не забыть" его соболезнования
ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Посол США угрожает лидеру польской ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожу Брауну "не забыть" его соболезнования по поводу смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
После сообщения о смерти Али Хаменеи Браун посетил посольство Ирана в Варшаве и оставил запись в книге соболезнований.
Посол США в Польше Том Роуз в ответ на это заявил, что США не забудут, кто им друзья, а кто - нет.
"Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья - не друзья", - написал Роуз на платформе Х.
В следующей записи на той же платформе американский посол прокомментировал видеозапись визита Брауна в иранское посольство словами "как отвратительно".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
