Посол США в Польше пригрозил Брауну "не забыть" его соболезнования

ВАРШАВА, 9 мар - ПРАЙМ. Посол США угрожает лидеру польской ультраправой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожу Брауну "не забыть" его соболезнования по поводу смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. После сообщения о смерти Али Хаменеи Браун посетил посольство Ирана в Варшаве и оставил запись в книге соболезнований. Посол США в Польше Том Роуз в ответ на это заявил, что США не забудут, кто им друзья, а кто - нет. "Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья - не друзья", - написал Роуз на платформе Х. В следующей записи на той же платформе американский посол прокомментировал видеозапись визита Брауна в иранское посольство словами "как отвратительно". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

