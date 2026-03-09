https://1prime.ru/20260309/pravitelstvo--868150382.html

Правительство изменило концепцию безопасности беспилотных автомобилей

Правительство изменило концепцию безопасности беспилотных автомобилей - 09.03.2026, ПРАЙМ

Правительство изменило концепцию безопасности беспилотных автомобилей

Правительство России внесло изменения в концепцию безопасности при использовании беспилотных автомобилей, в том числе грузовиков - теперь в машинах четвертого... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T17:56+0300

2026-03-09T17:56+0300

2026-03-09T17:57+0300

бизнес

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83408/35/834083568_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_d88df8f40ccc6e92c5f684c9f1f05eeb.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Правительство России внесло изменения в концепцию безопасности при использовании беспилотных автомобилей, в том числе грузовиков - теперь в машинах четвертого уровня автоматизации присутствие водителя в салоне необязательно, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на сайте официального публикования правовых актов. Классификация высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по степени участия водителя в управлении транспортным средством предусматривает пять уровней. Например, на третьем уровне система сама реагирует на ситуации, требующие немедленных действий, таких как экстренное торможение, а на пятом водитель абсолютно не вмешивается в управление. Сегодня на ЦКАД и М-11 "Нева" ездят грузовики как третьего, так и четвертого уровня автоматизации. Распоряжение кабмина сохраняет градацию степеней автоматизации беспилотных авто по уровням с первого по пятый, но вносит изменения в спектр возможностей автоматизированного транспортного средства четвертого уровня. "В пределах среды штатной эксплуатации водитель может не находиться в транспортном средстве (отсутствует необходимость участия водителя или оператора (диспетчера) в управлении транспортным средством, за исключением случая, если достигнуты границы среды штатной эксплуатации)", - говорится в документе в описании степени автоматизации движения беспилотного авто четвертого уровня. Кроме того, из определения высокоавтоматизированного транспортного средства исключено требование о "необходимости вмешательства человека в качестве запасного варианта обеспечения безопасности дорожного движения".

https://1prime.ru/20260308/avto-868087699.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авто