Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа - 09.03.2026, ПРАЙМ
Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа
Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации на рынках нефти и газа, передает корреспондент РИА Новости. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T19:08+0300
2026-03-09T19:08+0300
2026-03-09T19:08+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации на рынках нефти и газа, передает корреспондент РИА Новости. "Добрый день, уважаемые коллеги. Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями", - сказал Путин в ходе заседания. Президент также предложил обсудить дальнейшие действия России в сфере мировой энергетики с учетом обострения обстановки на ближневосточном направлении.
