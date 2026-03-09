https://1prime.ru/20260309/putin-868151647.html

Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа

2026-03-09T19:08+0300

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации на рынках нефти и газа, передает корреспондент РИА Новости. "Добрый день, уважаемые коллеги. Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями", - сказал Путин в ходе заседания. Президент также предложил обсудить дальнейшие действия России в сфере мировой энергетики с учетом обострения обстановки на ближневосточном направлении.

