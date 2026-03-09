https://1prime.ru/20260309/putin-868152028.html
Глобальные цены на газ растут быстрее нефтяных, заявил Путин
Глобальные цены на газ растут быстрее нефтяных, заявил Путин
2026-03-09T19:24+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глобальные цены на газ растут более быстрыми темпами, чем нефтяные, заявил президент России Владимир Путин. "Глобальные цены на газ также растут, по-моему, даже более быстрыми темпами, чем и нефтяные", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.
