Глобальные цены на газ растут быстрее нефтяных, заявил Путин

2026-03-09T19:24+0300

энергетика

газ

нефть

владимир путин

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Глобальные цены на газ растут более быстрыми темпами, чем нефтяные, заявил президент России Владимир Путин. "Глобальные цены на газ также растут, по-моему, даже более быстрыми темпами, чем и нефтяные", - сказал Путин в ходе совещания о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

газ, нефть, владимир путин